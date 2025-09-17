"Історія абсолютної любові": Подкопаєва в День усиновлення поділилася фото з сином і доньками
Гімнастка Лілія Подкопаєва, яка виховує трьох дітей, із яких старший, Вадим - народжений серцем, опублікувала пост у Instagram із нагоди Дня всиновлення.
Спортсменка поділилася фото з прийомним сином та біологічними доньками Кароліною й Евеліною.
"Сьогодні Україна відзначає День усиновлення. Для мене це особливий день, адже усиновлення — це історія абсолютної любові", - зізналася Ліля.
"19 років тому моє серце зробило свій вибір, і я переконана, що дитина теж обирає батьків. Це зустріч, яка змінює все назавжди", - запевнила вона.
Як переконана Подкопаєва, всиновлення - це не про жертву чи обов'язок, а про щастя дарувати сім'ю й отримувати в дар найцінніше - дитячу довіру, обійми й сміх.
"Це безцінний досвід, коли чужого вже не існує, а є тільки "свій" - назавжди", - написала вона.
"Сьогодні я хочу подякувати всім, хто наважився відкрити серце й подарувати дитині родину. Адже саме з таких історій народжується справжня сила України - сила любові, яка творить майбутнє", - підсумувала Лілія.
Нагадаємо, гімнастка розповідала про свою найпершу зустріч із Вадимом, яка відбулася в дитбудинку "Малютка". Як відомо, зараз парубку вже 19 років і він - студент, як і 18-річна Кароліна. Евеліні 5 і вона цьогоріч пішла до школи.
