"Історія абсолютної любові": Подкопаєва в День усиновлення поділилася фото з сином і доньками

47-річна Лілія Подкопаєва - мама трьох дітей Фото st_ioanna1

Гімнастка Лілія Подкопаєва, яка виховує трьох дітей, із яких старший, Вадим - народжений серцем, опублікувала пост у Instagram із нагоди Дня всиновлення.

Спортсменка поділилася фото з прийомним сином та біологічними доньками Кароліною й Евеліною.

"Сьогодні Україна відзначає День усиновлення. Для мене це особливий день, адже усиновлення — це історія абсолютної любові", - зізналася Ліля.

"19 років тому моє серце зробило свій вибір, і я переконана, що дитина теж обирає батьків. Це зустріч, яка змінює все назавжди", - запевнила вона.

Лілія і її найбільші скарби: Вадим, Кароліна та Евеліна Фото з Instagram Подкопаєвої

Як переконана Подкопаєва, всиновлення - це не про жертву чи обов'язок, а про щастя дарувати сім'ю й отримувати в дар найцінніше - дитячу довіру, обійми й сміх.

"Це безцінний досвід, коли чужого вже не існує, а є тільки "свій" - назавжди", - написала вона.

"Сьогодні я хочу подякувати всім, хто наважився відкрити серце й подарувати дитині родину. Адже саме з таких історій народжується справжня сила України - сила любові, яка творить майбутнє", - підсумувала Лілія.

Нагадаємо, гімнастка розповідала про свою найпершу зустріч із Вадимом, яка відбулася в дитбудинку "Малютка". Як відомо, зараз парубку вже 19 років і він - студент, як і 18-річна Кароліна. Евеліні 5 і вона цьогоріч пішла до школи.