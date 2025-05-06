Автокатастрофа, студентське кохання і невдалий стрибок із парашутом: цікаве з життя Насті Каменських

Українська співачка Настя Каменських (NK), колись розривала разом із Потапом хітпаради. Зараз артистка націлена підкорити латиноамериканську сцену, а репер поповнює свою біографію скандалами і крінжовими витівками.

4 травня Настя Каменських відсвяткувала день народження - зірці виповнилося 38 років. З цієї нагоди ТаблоID зібрав цікаве з біографії артистки. Читайте, як Настю залюблювали в дитинстві, про її студентське кохання, страшну аварію та багато іншого.

Залюблена дитина

Виконавиця хітових пісень Настя Каменських була дуже залюбленою і бажаною дитиною. Коли майбутня зірка народилася, то її батьки були вже достатньо "зрілого" віку – мамі 31 рік, а батькові – 48. Співачка зізнавалася, що "росла дуже розпещеною дитиною", насамперед увагою, любовʼю і щедрими подарунками.

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"Був період, коли наша сім'я жила досить забезпечено: тато і мама часто виїжджали за кордон і привозили мені речі, про які моїм одноліткам у ті часи можна було тільки мріяти. У мене першою в класі з'явилася рожева Барбі! На Новий рік мені, п'ятирічній, батьки подарували не один подарунок, а цілий мішок – там було штук двадцять іграшок, речей, смаколиків", – пригадувала NK.

Батьки балували Настю Фото з Instagram Насті Каменських

Зірка вважає, що попри те, як її балували батьки – її характер не зіпсувався і вона "не стала зарозумілою, вередливою і самозакоханою". Навпаки, дарувала любов всім оточуючим.

"Коли я маленькою їздила за програмою обміну сім'ями для дітей в Італію, мене там теж обдаровували подарунками. Повернувшись до Києва, я роздавала їх друзям та однокласникам, бо знала: ні в кого з них таких речей не може бути", – розказувала артистка.

Артистка з дитинства

Із самого дитинства Настя знала, що стане зіркою, бо батьки виховували її саме так. За її словами, вони робили все, аби вона виросла амбітною та сильною, а також вміла домогтися свого.

Батьки готували Настю до карʼєри артистки Фото з сайту Караван Історій

"Уже в дитячому садку, а потім і в школі до мене ставилися як до зірки. Сім'я в мене музична, і мама завжди хотіла виростити з мене артистку, адже вона свого часу не реалізувалася як сольна співачка і хотіла, щоб я втілила її мрію", – ділилася Каменських.

Вже у віці трьох років Настя Каменських знала ноти і співала.

Щаслива родина

Батьки Насті Каменських працювали в Національному заслуженому академічному українському народному хорі України імені Григорія Верьовки. Мама Лідія співала у хорі, а тато Олексій був концертним директором. До речі, там і розпочалися їхні стосунки: спочатку з таємного роману, а потім перетворилися на щасливий шлюб.

Настя - дитина кохання Фото з Instagram Насті Каменських

"Мої батьки прожили довге і щасливе життя. Вони завжди любили одне одного і пронесли це почуття до сьогоднішнього дня. Зараз, якщо чесно, я почуваюся третьою зайвою, коли приходжу до них у гості. У батьків настільки міцний зв'язок, що вони не можуть довго перебувати одне без одного", – розповідала Настя у 2018 році.

На жаль, у 2021 батько Насті Каменських помер, що стало великим ударом для артистки. Тато не дочекався прем'єри кліпу дочки за участю своєї коханої Лідії.

Пам'ятає себе 9-місячну

Якось у ТаблоID бліц Настя Каменських поділилася своїм найпершим спогадом у житті.

"Пам’ятаю, як в 9 місяців я вперше пішла. Я трималася за стіну і намагалася дістатися батьків, які сиділи на кухні. Це неймовірно, адже я згадую цей момент так детально, що й досі бачу перед очима радість та емоції моїх батьків", – пригадувала артистка.

Співачка запевняє, що пам'ятає себе ще зовсім маленькою Фото з сайту ТСН

Обожнює солодке

Відомо, що Каменських пильно слідкує за своєю фігурою та активно займається спортом. До речі, про тренування зірки ТаблоID не так давно розповідав.

Проте, NK зізналася що має guilty pleasure – солодощі. Ця пристрасть зародилася у ній ще у дитинстві, коли вона займалася балетом, а батьки слідкували за її вагою.

Настя обожнює солодощі Фото з Instagram

"Пам’ятаю, коли мені було 10-11 років, я ходила на всі гуртки світу, на які можна було записати свою дитину. І батьки слідкували за моїм харчуванням, аби я була у формі, адже я займалася балетом. Та щоразу, коли я йшла до них на роботу, я заходила до кондитерської та купувала лимонне тістечко, яке з’їдала по дорозі, щоб ніхто не дізнався. І це було неймовірно смачно", – розповідала ТаблоIDу про цей момент з біографії Настя Каменських.

Студентське кохання і страшна аварія

Особисте життя Насті Каменських завжди було таємницею. Ну, окрім її шлюбу з Потапом, звісно. Проте відомо, що у студентстві зірка зустрічалася 3 роки з Володимиром Дятловим, котрий навчався разом із нею.

Спочатку Настя і Вова дуже близько дружили, а потім закохалися.

Стосунки пари розпочалися ще в університеті Фото з сайту Апостроф

"Я була три роки з хлопцем, якого зараз вважаю своїм братом. Ми з Вовою вчилися разом і багато чого пережили разом. Зараз я знаю, що можу довіряти йому, як нікому іншому, знаю, що він завжди мені допоможе. Як і я йому", – розповідала у 2009 році Каменських.

Проте шляхи пари розійшлися – вплинули відстань і автокатастрофа. NK разом із мамою, татом і сестрою Володимира їхали у рідне місто хлопця – Миколаїв, і потрапили в страшну аварію.

"Так, це важка історія, вона на мене сильно вплинула. Ми разом з Вовиною сім‘єю їхали на авто у Миколаїв (він звідти родом) і потрапили у страшну аварію. Машина кілька разів перевернулася, загинули його тато, мама і сестра. А йому тоді було всього 19..." – розказувала Настя.

Після того хлопець остаточно повернувся у Миколаїв, а Каменських залишилася підкорювати шоубіз у Києві.

Відстань і трагедія розлучили Настю і Вову Фото з сайту Апостроф

"Жити на відстані дуже важко. І ще він за характером зовсім інший - спокійний, врівноважений, у нього математичний склад розуму. Мені ж хочеться постійно бігти, летіти вперед... Йому потрібна була трошки інша пані", – пояснювала артистка Настя.

За її словами, вони залишилися у хороших стосунках і ще довго дружили. Невідомо, чи так залишається й дотепер.

"Мені здається, доля дала нам ці взаємини, щоб ми стали близькі, як брат і сестра", – підсумувала NK.

Відмовили на "Фабриці зірок"

Цікавий факт про Настю Каменських – якось їй відмовили на російській "Фабриці зірок", бо побачили в ній "готову артистку".

"Дробиш мене не взяв. Сказав, що я надто готова артистка: мовляв, у мене є і зовнішність, і голос, і мені вже нема що шліфувати на "Фабриці". Це такий варіант м'яко відшити. Ймовірно, він просто не бачив у мені нічого визначного", – говорила Каменських.

Можливо, відмова російської "Фабрики зірок" - на краще? Фото з Instagram

Невдало стрибнула з парашутом

У 2016 році в житті Насті сталася трагедія – вона ледь не загинула, коли стрибала з парашутом і він не розкрився.

"Перша частина польоту була ідеальною! Ну а потім парашут потрапив в струмінь повітря і не розкрився... в той момент коли ти на запасці летиш вниз пробігає життя як кінострічка! А головне, ти не можеш зупинити падіння або затримати час…" – розказувала NK.

Настя ледь не загинула Фото з Instagram Насті Каменських

Каменських травмувала праву ногу, її одразу ж доставили в лікарню та прооперували.

Дідівщина у колективі

Коли Потап і Настя Каменських стали дуетом, співачці довелося довго вливатися у команду репера. Деякі хлопці, зокрема Олексій Завгородній (POSITIFF), влаштували Насті справжню "дідівщину".

"Як же вони наді мною знущалися! Я перед концертом зачинялася в гримерці, щоб вони не влаштували мені черговий розіграш", – пригадувала Настя.

Колектив Потапа не сприймав Каменських Фото з сайту Obozrevatel

Хлопці постійно вигадували розіграші, як от підкладали бананову шкірку під двері Настиної гримерної. А якось перед концертом в Одесі, куди команда приїхала на один виступ, хлопці викрали у артистки з номеру сукню.

"Я покірно терпіла всі їхні витівки, бо розуміла: мене перевіряють. Інша дівчина на моєму місці могла б психувати, ображатися, щось доводити. Я вважаю, що так не можна чинити. Вони просто дуріли, адже їхні жарти були хоч і витонченими, але не злими. І своєю смиренною поведінкою і терпінням я завоювала їхню повагу", – пояснила співачка.

Має чималий райдер

Настя Каменських має один з найбільш вибагливих райдерів серед українських зірок. Артистка вимагає квитки бізнес-класу, окремі автобуси для команди і п'ятизірковий готель. До того ж, у гримерці NK мають бути певні алкогольні напої, горіхи, овочі, фрукти, м'ясна нарізка, мигдальне молоко, мінеральна вода і дві пачки фруктової жуйки. Також зірка потребує дзеркало у повний зріст, махрові рушники і відпарювач.

Ну зірка ж... Фото з Instagram

Нагадаємо, довгий час подейкують, що Потап і Настя Каменських розлучаються. Нещодавно репер натякав, що він і НК - окрема історія. А от артистка навпаки заявила, що у них все добре.