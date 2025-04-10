Емоції через край: як принц Вільям зі старшим сином за улюблену футбольну команду вболівали. Фото

42-річний принц Вільям разом із 11-річним сином Джорджем поїхали до Парижа, щоб підтримати улюблену команду спадкоємця британського престолу "Астон Віллу" в першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів проти "Парі Сен-Жермен".

Батько й син були помічені на стадіоні серед уболівальників ввечері 9 квітня. Під час матчу камери зафіксували момент, коли Його Високість емоційно обіймає Джорджа після голу англійського клубу.

На інших фото помітно, як вони разом із тисячами фанів радіють і хвилюються за перебіг гри. Попри потужний старт, "Астон Вілла" поступилася з рахунком 1:3.

Хлопчик разом із татом радів під час напруженої футбольної гри Фото Getty Images

Для принца Джорджа ця поїздка стала першою публічною появою у 2025 році. Хлопець був одягнений у темний светр, сорочку з комірцем і темно-синю куртку. В мережі писали, що він виглядав дуже схожим тата.

Усі британські шанувальники підтримували і хвилювалися за улюблену команду Фото Getty Images

Принц Вельський зізнався журналістам, що ця гра — важливий момент для нього як для вболівальника. А також додав, що намагається не нав’язувати дітям підтримку саме "Астон Вілли", пише People.

"Я подумав, що вже 43 роки нічого подібного не відбувалося в моєму поколінні вболівальників "Вілли", і я хотів, щоб Джордж провів вечір далеко від дому на великому європейському змаганні... У дітей є футболки "Вілли" і вони просять ходити зі мною на ігри. Але також мають футболки інших клубів — тренери намагаються їх переманити", — розповів він.

Представники монаршої родини щиро раділи забитому м'ячу Фото Getty Images

Нещодавно принц у компанії дружини, принцеси Кейт Міддлтон відвідав гру регбі. Вільям також зворушливо звернувся до коханої у її день народження. У лютому принц і принцеса з'їздили до Південного Вельсу з нагоди важливого свята.

Нагадаємо, подружжя також виховує 9-річну Шарлотту, яка полюбляє футбол, і 6-річного Луї. Хлопчику подобається грати на барабанах. Вільям обожнює проводити час із нащадками. Він навіть водив дітей на концерт відомої співачки. До речі, Джордж на футбольному матчі далеко не вперше.