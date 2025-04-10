Емоції через край: як принц Вільям зі старшим сином за улюблену футбольну команду вболівали. Фото
42-річний принц Вільям разом із 11-річним сином Джорджем поїхали до Парижа, щоб підтримати улюблену команду спадкоємця британського престолу "Астон Віллу" в першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів проти "Парі Сен-Жермен".
Батько й син були помічені на стадіоні серед уболівальників ввечері 9 квітня. Під час матчу камери зафіксували момент, коли Його Високість емоційно обіймає Джорджа після голу англійського клубу.
На інших фото помітно, як вони разом із тисячами фанів радіють і хвилюються за перебіг гри. Попри потужний старт, "Астон Вілла" поступилася з рахунком 1:3.
Для принца Джорджа ця поїздка стала першою публічною появою у 2025 році. Хлопець був одягнений у темний светр, сорочку з комірцем і темно-синю куртку. В мережі писали, що він виглядав дуже схожим тата.
Принц Вельський зізнався журналістам, що ця гра — важливий момент для нього як для вболівальника. А також додав, що намагається не нав’язувати дітям підтримку саме "Астон Вілли", пише People.
"Я подумав, що вже 43 роки нічого подібного не відбувалося в моєму поколінні вболівальників "Вілли", і я хотів, щоб Джордж провів вечір далеко від дому на великому європейському змаганні... У дітей є футболки "Вілли" і вони просять ходити зі мною на ігри. Але також мають футболки інших клубів — тренери намагаються їх переманити", — розповів він.
Нещодавно принц у компанії дружини, принцеси Кейт Міддлтон відвідав гру регбі. Вільям також зворушливо звернувся до коханої у її день народження. У лютому принц і принцеса з'їздили до Південного Вельсу з нагоди важливого свята.
Нагадаємо, подружжя також виховує 9-річну Шарлотту, яка полюбляє футбол, і 6-річного Луї. Хлопчику подобається грати на барабанах. Вільям обожнює проводити час із нащадками. Він навіть водив дітей на концерт відомої співачки. До речі, Джордж на футбольному матчі далеко не вперше.
Не лише борода: експертка з мови тіла пояснила, як іще і чому змінився принц Вільям
Прояв емоцій та "щоденна версія принцеси": історикиня про меседж у ч/б фото Міддлтон та привітанні принца Вільяма
Принц Вільям у Таллінні навідався до українських школярів та отримав жовто-блакитний браслет. Фото