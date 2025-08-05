Принцеса Леонор вигуляла на урочисту вечерю мамину сукню за $250. Фото

Королівські особи доволі часто демонструють усвідомлене споживання та ставлення до речей, зокрема, одягу.

Не лише принцеса Кейт носить речі по кілька років і повторює свої луки на урочистих івентах. Королева Іспанії Летісія теж частенько вдягає сукні вдруге, а деякі передає у спадок своїм дочкам.

Так, 4-го серпня на вечерю для представників влади у палаці Марівент на Майорці старша донька короля і королеви Іспанії, принцеса Леонор прийшла в сукні, яку її мама вдягала два роки тому на ту саму подію.

19-річна спадкоємиця престолу з'явилася на івенті у біло-блакитному платті з оголеними плечима від бренду Desigual, яке два роки тому коштувало приблизно 245 доларів. Свій образ дівчина доповнила темно-синіми еспадрільями і масивними золотими сережками.

Королева Летісія має двох доньок, тож може ділити з ними гардероб Фото Getty Images

Її мама, королева Летісія для вечері обрала білий вишитий сарафан від Tony Bonet та золоті еспадрільї майже такого ж фасону, як і у Леонор.

А це Її Величність у тій самій сукні два роки тому Фото Getty Images

Нагадаємо, напередодні королева Летісія відвідала закриття кінофестивалю у білій лляній сукні та золотих прикрасах оригінальної форми. А кілька днів тому вона разом з обома дочками вигуляли контрастні образи.