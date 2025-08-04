Золота акація та білий льон: королева Летісія на кінофесті попозувала в стильному образі з масивними прикрасами. Фото
52-річна іспанська королева Летісія 3 серпня побувала на церемонії закриття 15-го кінофестивалю "Atlantida" на Майорці.
Для офіційної події Її Величність вдягнула білу лляну сукню італійського бренду Mantú без рукавів та блискучі босоніжки на невеликих підборах від Aquazzura.
Також у королеви було чимало золотих прикрас, а саме масивний браслет і сережки Suma Cruz у вигляді листків дерева акації. Завершував образ клатч того ж відтінку від Magrit.
Днями Летісія у компанії своїх дочок, 19-річної принцеси Леонор та 18-річної інфанти Софії у контрастних образах прогулювалися Майоркою. А ще з молодшою дитиною вони показувалися в літніх сукнях на заході у компанії короля Феліпе VI.
Зазначимо, у королеви в гардеробі є чимало яскравих і стильних речей. Нещодавно вона демонструвала рожевий лук у стилі бохо, сукенцю з деніму та костюмчик лісового кольору. А ще представниці Іспанії полюбилися трендові "котячі підбори".
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