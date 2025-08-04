Золота акація та білий льон: королева Летісія на кінофесті попозувала в стильному образі з масивними прикрасами. Фото

Карина Тімкова - 4 серпня, 16:30

52-річна іспанська королева Летісія 3 серпня побувала на церемонії закриття 15-го кінофестивалю "Atlantida" на Майорці.

Для офіційної події Її Величність вдягнула білу лляну сукню італійського бренду Mantú без рукавів та блискучі босоніжки на невеликих підборах від Aquazzura.

Також у королеви було чимало золотих прикрас, а саме масивний браслет і сережки Suma Cruz у вигляді листків дерева акації. Завершував образ клатч того ж відтінку від Magrit.

Королева Летісія попозувала у лляній сукні й браслеті у вигляді листків

Летісія продемонструвала свою елегантність на заході на Майорці

Фото Getty Images

Королева Летісія вигуляла білу сукню і золоті прикраси на фестиваль

Загальна ціна образу сягає близько 2610 євро

Фото casareal.es
Королева Летісія у білій сукні й золотих прикрасах попозувала на заході

Її Величність не часто носить такі масивні аксесуари

Днями Летісія у компанії своїх дочок, 19-річної принцеси Леонор та 18-річної інфанти Софії у контрастних образах прогулювалися Майоркою. А ще з молодшою дитиною вони показувалися в літніх сукнях на заході у компанії короля Феліпе VI.

Зазначимо, у королеви в гардеробі є чимало яскравих і стильних речей. Нещодавно вона демонструвала рожевий лук у стилі бохо, сукенцю з деніму та костюмчик лісового кольору. А ще представниці Іспанії полюбилися трендові "котячі підбори".

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