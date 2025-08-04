Золота акація та білий льон: королева Летісія на кінофесті попозувала в стильному образі з масивними прикрасами. Фото

52-річна іспанська королева Летісія 3 серпня побувала на церемонії закриття 15-го кінофестивалю "Atlantida" на Майорці.

Для офіційної події Її Величність вдягнула білу лляну сукню італійського бренду Mantú без рукавів та блискучі босоніжки на невеликих підборах від Aquazzura.

Також у королеви було чимало золотих прикрас, а саме масивний браслет і сережки Suma Cruz у вигляді листків дерева акації. Завершував образ клатч того ж відтінку від Magrit.

Летісія продемонструвала свою елегантність на заході на Майорці Фото Getty Images

Загальна ціна образу сягає близько 2610 євро Фото casareal.es

Її Величність не часто носить такі масивні аксесуари

Днями Летісія у компанії своїх дочок, 19-річної принцеси Леонор та 18-річної інфанти Софії у контрастних образах прогулювалися Майоркою. А ще з молодшою дитиною вони показувалися в літніх сукнях на заході у компанії короля Феліпе VI.

Зазначимо, у королеви в гардеробі є чимало яскравих і стильних речей. Нещодавно вона демонструвала рожевий лук у стилі бохо, сукенцю з деніму та костюмчик лісового кольору. А ще представниці Іспанії полюбилися трендові "котячі підбори".