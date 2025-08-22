"Принцеса і королева": Руслана замилувала фанів зворушливим фото з мамою, на яку дуже схожа

Співачка Руслана Лижичко у Instagram поділилася зворушливим фото зі своєю мамою Ніною.

"Дорогою в Чикаго коротка зупинка у рідному Львові була обов'язковою. Бо зустріч з Мамою - що може бути важливіше?", - написала 52-річна зіркова донька.

"Мама - моє натхнення", - додала Руслана.

Руслана з мамою зробили тепле фото на згадку про зустріч у Львові

Підписники артистки вже лишили під дописом чимало теплих коментарів.

"Це ж треба було мамі народити свою копію!!!! Які гарні. Щирі. Справжні... Все, що я бачу, це принцеса і її королева! Ви обидві такі прекрасні... Ви як дві сестрички... Тепер ми знаємо, в кого ви така красива", - пишуть Руслані.

Нагадаємо, співачка не сумнівається, що одного дня в неї з'явиться власна дитина, її копія.

Як відомо, Руслана вже майже 30 років одружена з музикантом і продюсером Олександром Ксенофонтовим. ТаблоID розповідав історію кохання цієї пари.