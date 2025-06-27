Таємне весілля, криза і бажання мати дітей: історія кохання Руслани Лижичко і її чоловіка

Переможниця Євробачення-2004 Руслана Лижичко і її чоловік Олександр Ксенофонтов - одна з найбільш таємничих пар українського шоубізу. Про їхні стосунки відомо не дуже багато, адже вони дотримуються принципу "щастя любить тишу".

Утім, ТаблоID(у) вдалося зібрати історію кохання 52-річної Руслани і 57-річного Олександра. Про бурхливий початок стосунків, відсутність підтримки батьків, заповітне бажання мати дітей, а також багато іншого - далі в матеріалі.

Стрімкий роман

Руслана Лижичко і Олександр Ксенофонтов познайомилися у середині 90-х. У той час чоловік перестав співати в львівській групі "Клуб любителів чаю" і почав працювати звукорежисером на студії. У той час Руслана тільки починала свій творчий шлях. Майбутнє подружжя познайомилося на студії і подружилося, а згодом між ними спалахнула іскра.

Руслана і Олександр мали багато спільного Фото з Facebook Руслани

"Я почула його голос і збожеволіла. Я реально вийняла навушники і я просто слухала його спів. Я не дивилась на його зовнішні дані, він худенький був, ходив постійно у якихось зашморганих джинсах", - пригадувала виконавиця "Дикі танці" Руслана.

Стосунки співачки і режисера розвивалися стрімко. Пара постійно була разом, подорожувала і їздила на гастролі.

Руслана і Саша постійно були разом Фото з Facebook Руслани

"Друзі нас жартома навіть називали сіамськими близнюками. Саша – великий романтик. Ні одне побачення не проходило без будь-яких романтичних сюрпризів", - ділилася зірка.

Одного разу Руслана поїхала з мамою в Кропивницький, де навчалася вокалу і працювала в студії. Стосунки співачки і Олександра на певний період призупинилися. Але потім, коли Лижичко повернулася до Львова, - вони знову зійшлися. Тоді артистка відчувала, "що Саша - її чоловік і доля".

Розлука лише посилила почуття Фото з архіву Руслани

Таємний шлюб і категоричне "ні" батьків

Ще на початку стосунків Руслана і Олександр домовилися тримати їхнє особисте в таємниці. Тому, для всіх воно було і залишається недоступним.

"Ми впевнені, що щастя любить тишу, і справжня магія любові зберігається тільки в повній таємниці", - пояснювала співачка.

Якось пара вирішила потай від усіх, зокрема батьків, піти і розписатися. Святкові наряди вирішили не одягати - Лижичко не була у весільній сукні, а Ксенофонтов не був у костюмі. Руслана зізнавалася, що вони "просто піддалися пориву і зробили цей прекрасний крок".

Пара одружилася потайки Фото з архіву Руслани

Цікаво, що така загадковість була не лише тому, що "щастя любить тишу", а й через те, що батьки закоханих були проти. Особливо мама Руслани.

"Прийшов момент, коли мама сказала: "За нього ти не підеш!". Я сказала "Так", вона сказала "Ні". Я кажу: "А я сказала так!" І пішла", - розповідала співачка.

Після того, як артистка пішла проти мами - вони майже перестали спілкуватися на 5 років. Хоч батько Лижичко теж сказав своє "ні", утім приїхав до РАЦСу у день весілля і привіз обручки молодятам.

"Вони (батьки -ред.) не мають права на мою свободу", - казала Руслана Фото з сайту

Ревнощі і криза

Окрім того, що Руслан і Олександр - пара, вони ще й творчий тандем. Ксенофонтов став продюсером коханої і допоміг їй створити легендарний альбом "Дикі танці", а також максимально підтримував її на Євробаченні 2004. Щільний графік Лижичко і її кар'єрні амбіції вплинули на стосунки, а сам Олександр постійно ревнував кохану і, мабуть, не просто так.

Мабуть, ревнувати було чому Фото з архіву Руслани

"Бували дуже заможні шанувальники, які задаровували подарунками, обсипали компліментами. Але я дорогі подарунки не беру, вони зобов'язують. А з Сашком ми пройшли і Крим і Рим, мені крім нього ніхто не потрібен. Я знаю, що людина живе заради мене, а я заради нього. От що насправді важливо", - пояснювала Руслана.

Врешті, щільні графіки, розлуки і ревнощі зробили свою справу - пара ледь не розлучилася після 15 років шлюбу. Хоч якими б романтичними, а також палкими не були стосунки подружжя - з іншого боку вистачало протиріч.

"Настав цей день, і я кажу: "Саш, я не бачу вже нас разом". Він каже: "Ну, якщо ти так хочеш". Ми домовилися, що наступного дня йдемо подаємо на розлучення. Настав цей день, я повертаюсь і кажу: "Саш, я не зможу цього зробити, ти зможеш?" Він каже: "Ні, я не збираюсь нікуди йти, нічого не буду подавати". Я кажу: "Ну то все, закрили питання"", - пригадувала зірка.

Пара вчасно оговталася Фото з сайту

Після того зірка впевнена, що "чим швидше пари пройдуть усі ці випробування, тим швидше у них з'явиться час для справжнього кохання". Мовляв, настає той час, коли ви просто насолоджуєтеся життям, коханням і "даруєте це почуття у відповідь".

Бажання мати дітей

Руслана Лижичко і Олександр Ксенофонтов разом вже 30 років і дуже довго намагаються зробити усе, щоб мати дітей.

"І коли дійшло питання до... причому ЕКЗ забагато, вже критично забагато, коли вже лікарі сказали: "Пошкодуй себе, бо це дуже погано може вплинути на твоє здоров'я", тим не менш я все рівно вперто говорила: "Давайте!". Бо якщо ти не маєш дитини, ти не потрібен природі. Природа тебе створила, щоби ти створив таку саму людину", - ділилася співачка.

Вже багато років Руслані і Олександру не вдається поповнити свою родину Фото Instagram

Те, що не вдається завагітніти, співачка колись пояснювала своєю бурхливою карʼєрою. Мовляв, нерви і стрес вплинули на її жіноче здоровʼя. Але вона не буде здаватися і вважає, що "не судилося стати мамою" - це не про неї.

"Я би тоді це відчувала. Я би відчула, що, як кажуть у Львові, пороблено. Але ти живеш з цим, ти відчуваєш, що щось ще має статися з тобою. Я це відчуваю по відношенню до музики і по відношенню до особистого", - наголосила артистка.

Руслана не здається Фото instagram

Лижичко розповіла, що у 2010-му втрачала дитину, після найпершого ЕКЗ-протоколу. Тоді зірка відкрито визнала, що це сталося, бо вона "загравала з природою" і не дотримувалася порад лікарів.

Нещодавно співачка натякала, що вони знайшли інший спосіб мати омріяну дитину. Утім не озвучила який, лише сказала, що буде "копія Руслани". До речі, хрещених батьків Лижичко обрала кілька років тому.

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