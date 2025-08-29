"Щиро розчарована": інсайдер пояснив, чому Гомес більше не дружить з жінкою Брукліна Бекхема

Селена Гомес та Нікола Пельтц колись були нерозлийвода, але більше ні Фото Getty Images

Американська співачка та актриса Селена Гомес, яка готується вийти заміж за свого обранця Бенні Бланко, відгуляла дівич-вечір у Мексиці. Шанувальники зірки не могли не звернути уваги на один цікавий факт: на тусівці не було Ніколи Пельтц, колись дуже близької подружки Селени.

Підозри підтвердило джерело The Sun - Гомес і Пельтц уже багато місяців як не спілкуються. Дружба артистки з Ніколою та її чоловіком Брукліном Бекхемів зруйнувалася через поведінку останніх, якою "щиро розчарована" Селена.

Про це пише Daily Mail.

Гомес і Пельтц - більше не подруги Фото з Instagram Гомес

"Було багато напружених моментів, наприклад, під час вечерь та обідів, де Нікола намагалася всістися так, щоби фотографи могли зняти її з найкращих кутів, і коли люди не приділяли їй достатньо уваги, вона була не дуже чемна з Селеною", - розповів інформатор.

Іще, з його слів, Пельтц казала погані речі про Гомес їхнім спільним друзям, що дуже вибішувало артистку. Бруклін же відмовлявся якимось чином повпливати на свою дружину.

"Я маю на увазі, просто подивіться на коло друзів Ніколи та Брукліна, воно з кожним тижнем зменшується. Дехто повідвертався від них, усвідомивши, як поводиться Нікола, а Бруклін небагато робить для того, щоби змінити цю динаміку", - додав співрозмовник газети.

На місці Брукліна та Ніколи ми би не розраховували на запрошення на весілля Селени з Бенні Фото з Instagram Пельтц

Як відомо, розкол між Ніколою з Брукліном та його родичами дедалі поглиблюється. Молода пара нікого з них не запросила на своє повторне весілля, а молодші брати молодика, Ромео і Круз заблокували його в Instagram.



