"Не час для злопам'ятності": інсайдер розкрив, хто в королівській сім'ї вирішив простягнути руку принцу Гаррі
Багато кого здивувало те, що королівська родина Великої Британії цьогоріч знову офіційно привітала з днем народження принца Гаррі. Подейкують, ініціатором цього люб'язного вчинку виступила його невістка Кейт Міддлтон.
Ба більше, принцеса Вельська 15-го вересня особисто зателефонувала імениннику, ще й придумала для нього подарунок.
Про це журналу Bella розказав інсайдер, повідомляє The Independent.
Зі слів співрозмовника видання, Кетрін помітила деякі "тривожні знаки" в Гаррі. І їй вдалося переконати королівську родину, що нині "не час для злопам'ятності".
"За привітанням Гаррі з днем народження великою мірою стояла Кейт, яка поволі здійснює своє прагнення відновити доброту, мир і прощення між відчуженим принцом та його родиною, доки не стало надто пізно", - пояснило джерело.
Нагадаємо, нещодавно інсайдери з палацу розказали, що король Чарльз відмовляється говорити з молодшим сином по телефону. А коли Гаррі востаннє приїжджав на батьківщину, то Його Величність не знайшов у своєму розкладі часу на зустріч із ним. Або, зі слів джерел, зробив вигляд, що не знайшов.
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