"Не час для злопам'ятності": інсайдер розкрив, хто в королівській сім'ї вирішив простягнути руку принцу Гаррі

У принца Гаррі з'явився шанс примиритися з королівською ріднею? Фото Getty Images

Багато кого здивувало те, що королівська родина Великої Британії цьогоріч знову офіційно привітала з днем народження принца Гаррі. Подейкують, ініціатором цього люб'язного вчинку виступила його невістка Кейт Міддлтон.

Ба більше, принцеса Вельська 15-го вересня особисто зателефонувала імениннику, ще й придумала для нього подарунок.

Про це журналу Bella розказав інсайдер, повідомляє The Independent.

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Кейт стало шкода дівера Фото Getty Images

Зі слів співрозмовника видання, Кетрін помітила деякі "тривожні знаки" в Гаррі. І їй вдалося переконати королівську родину, що нині "не час для злопам'ятності".

"За привітанням Гаррі з днем народження великою мірою стояла Кейт, яка поволі здійснює своє прагнення відновити доброту, мир і прощення між відчуженим принцом та його родиною, доки не стало надто пізно", - пояснило джерело.

Нагадаємо, нещодавно інсайдери з палацу розказали, що король Чарльз відмовляється говорити з молодшим сином по телефону. А коли Гаррі востаннє приїжджав на батьківщину, то Його Величність не знайшов у своєму розкладі часу на зустріч із ним. Або, зі слів джерел, зробив вигляд, що не знайшов.