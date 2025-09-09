Slavia розказала, що відбувається в особистому житті Dzidzio після розлучення

Dzidzio - як змінювалося альтер его Михайла Хоми за роки його творчої кар'єри Фото з Instagram Dzidzio

Співачка Slavia (Ярослава Притула-Павлюк), якій вдалося залишитися в теплих стосунках зі своїм ексчоловіком, співаком Dzidzio (Михайлом Хомою) висловилася стосовно того, як склалося його особисте життя після розлучення.

На думку жінки, 41-річний Михайло зараз самотній. Про це Ярослава розказала каналу ТЕТ у інтерв'ю, фрагмент якого опублікували у Instagram.

Ярослава та Михайло після розлучення підтримують зв'язок Фото з Instagram Slavia

Зі слів артистки, деякий час тому, натрапивши в мережі на інформацію, що Хома став батьком, вона лайкнула її, оскільки дуже цього йому бажає. Але, на жаль, цього поки не сталося.

"Я би була дуже рада, якби так було. Але насправді зараз у нього немає жінки, наскільки я розумію", - поділилася вона.

"Ми спілкуємося. Він каже: "Ну, там у мене така кішка прибилася, така вона красива", потім фотку зробив із цим котом. А я кажу: "Ну, а господинька є в тебе там у хаті?" Він каже: "Ну, розберуся, розберуся!". Я так розумію, що немає", - констатувала Ярослава.

Наскільки відомо співачці, кішка - наразі єдина "господинька" в хаті Дзідзя

Як відомо, в червні співачка народила сина Лева від свого чинного чоловіка Андрія Павлюка. Раніше вона пояснювала, чому за багато років шлюбу з Хомою в них так і не з'явилися діти.

Нагадаємо, свого часу в розлученні Ярослави і Михайла звинувачували співачку Олю Цибульську. Ба більше, ходили чутки, що саме Dzidzio є батьком її сина Нестора.