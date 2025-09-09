Slavia розказала, що відбувається в особистому житті Dzidzio після розлучення
Співачка Slavia (Ярослава Притула-Павлюк), якій вдалося залишитися в теплих стосунках зі своїм ексчоловіком, співаком Dzidzio (Михайлом Хомою) висловилася стосовно того, як склалося його особисте життя після розлучення.
На думку жінки, 41-річний Михайло зараз самотній. Про це Ярослава розказала каналу ТЕТ у інтерв'ю, фрагмент якого опублікували у Instagram.
Зі слів артистки, деякий час тому, натрапивши в мережі на інформацію, що Хома став батьком, вона лайкнула її, оскільки дуже цього йому бажає. Але, на жаль, цього поки не сталося.
"Я би була дуже рада, якби так було. Але насправді зараз у нього немає жінки, наскільки я розумію", - поділилася вона.
"Ми спілкуємося. Він каже: "Ну, там у мене така кішка прибилася, така вона красива", потім фотку зробив із цим котом. А я кажу: "Ну, а господинька є в тебе там у хаті?" Він каже: "Ну, розберуся, розберуся!". Я так розумію, що немає", - констатувала Ярослава.
Як відомо, в червні співачка народила сина Лева від свого чинного чоловіка Андрія Павлюка. Раніше вона пояснювала, чому за багато років шлюбу з Хомою в них так і не з'явилися діти.
Нагадаємо, свого часу в розлученні Ярослави і Михайла звинувачували співачку Олю Цибульську. Ба більше, ходили чутки, що саме Dzidzio є батьком її сина Нестора.
"Вчинив як чоловік": DziDzio розказав про поділ майна з ексдружиною
"Неправильно жити в отруєному стані": DziDzio назвав причини розлучення з дружиною
"Якщо у відносинах нема щастя, це болото": ексдружина DziDzio заговорила про кризи
"Не можна кидати дельфінів у пісок": DziDzio зізнався, чи готовий іти воювати
"Відчула себе зайвою": Slavia розказала, який вчинок DziDzio став крапкою в їхніх стосунках