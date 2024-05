Євробачення-2024: стало відомо, з ким Україна змагатиметься у фіналі

9-го травня у шведському місті Мальме відбувся другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2024, де за місце у фіналі змагалися 16 країн.

Переможцями другого півфіналу стали: Латвія, Австрія, Нідерланди, Норвегія, Ізраїль, Греція, Естонія, Швейцарія, Грузія, Вірменія.

Відкрила другий півфінал ефектна представниця від Мальти Sarah Bonnici з піснею Loop. В пісні конкурсантка розповідає про співзалежне кохання двох людей. На окрему увагу заслуговує відточена хореографія номеру. І, звісно, напівпрозорий лук учасниці.

Другою на сцену вийшла представниця від Албанії Беsа з піснею Titan. Виконавиця заспівала про незламну і непохитну, як міфічний титан, жінку. Цікаво, що кілька років тому Беsа брала участь у Євробаченні як представниця від Румунії.

Під номером три за перемогу змагалася Marina Satti з піснею Zari. Конкурсантка з Греції мелодійно заспівала про спробу забути минулі стосунки.

Швейцарію представили Nemo з піснею The Code. Артист визначають себе як небінарну особу. В пісні йдеться про їхній пошук себе та власної ідентичності.

П'ятою запалила представниця від Чехії Aiko. "Я втомилася пояснювати, що в тобі повно лайна", - йдеться в її пісні Pedestal.

Шостою на сцену Євробачення-2024 вийшла учасниця з Австрії Kaleen з піснею We Will Rave. Сама виконавиця описала роботу, як "поп-трек, натхненний техно".

Під номером сім гості і глядачі почули Sand від SABA - представниці Данії. 26-річна почала співати лише рік тому. Номер учасниці сповнений потужної енергії і, звісно, піску.

Восьмою за перемогу змагалися конкурсанти від Вірменії Ladaniva. Бадьоро, енергійно, зухвало, автентично.

Латвія виборювала перемогу під номером 9. Співак Dons виступив із піснею Hollow. Музикант надихався творчістю Фредді Мерк’юрі. Має музичну освіту і якийсь період свого життя займався кулінарією.

Підтримували градус на сцені і Megara з Сан-Марино. Конкурсанти заспівали запальну 11:11. Свій музичний стиль учасники Megara називають як Рок Фуксія (поєднання різних електронних, танцювальних і рок жанрів).

Під номером одинадцять заспівала Nutsa Buzaladze з Грузії. Виконавиця зі своєю I’m a Firefighter мала б загасити полум'я, але лише більше розпалила вогонь.

Наступними виборювали місце у фіналі представники від Бельгії Mustii з Before the Party's Over. Виступ вражає драмою і художньою постановкою.

Естонію представили запальні 5MIINUST та Puuluup. В своїй пісні співаки заперечують, що є "наркоманами", тому що не багаті й не мають грошей для купівлі наркотиків. Сміливо і яскраво.

Під номером чотирнадцять заспівала Eden Golan - конкурсантка від Ізраїлю. Нагадаємо, що співачка жила в Росії і будувала кар'єру в окупованому Криму.

Норвегію представив гурт Gåte з піснею Ulveham. Номер вражає потужною ерегетикою виконавців. Міфічно і естетично.

Закривав другий півфінал Joost Klein з піснею Europapa. Конкурсний трек представника Нідерландів - присвята батькам. Жваво, карикатурно і бадьоро.

Нагадаємо, за результатами першого півфіналу, який відбувся 7-го травня, у десятку фіналістів разом з Україною увійшли: Сербія, Португалія, Словенія, Кіпр, Фінляндія, Хорватія, Ірландія, Люксембург та Литва. Фінал конкурсу відбудеться 11-го травня. У ньому візьмуть участь 26 країн.

Окрім переможців обох півфіналів у фіналі візьмуть участь країни-засновниці пісенного конкурсу: Велика Британія, Німеччина, Італія, Іспанія, Франція, а також переможниця 2023-го року Швеція.