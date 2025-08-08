Донька Круза і Холмс у стилі карго завітала до мами на знімальний майданчик у Нью-Йорку. Фото

Тамара Кудрявченко - 8 серпня, 10:45

Дочка акторів Тома Круза і Кеті Холмся, 19-річна Сурі Круз потрапила в об'єктиви фотографів, коли завітала до мами на знімальний майданчик у Нью-Йорку.

Холмс нині знімається у фільмі "Щаслива година" разом зі своїм другом із серіалу "Доусонс-Крік" Джошуа Джексоном, тож донька вирішила навідатися до неї перед тим, як поїде в колледж у Пансильванію. 

Сурі була у білій майці, оливкових карго та червоних кедах. А Кеті, яка останнім часом дивує вбраннями, була вдягнена у різнокольорову сукню поверх штанів. 

Сурі Круз і Кеті Холмс

Сурі вирішила заскочити до мами на роботу перед тим, як їхати на навчання

Фото Getty Images

Як відомо, донька Круза, з якою він не спілкується, навчається в Університеті Карнегі-Меллона. Кажуть, що Том оплачує доччине навчання

Кеті Холмс із дочкою від Тома Круза

Кеті відвезла Сурі на навчання минулого літа, тож дівчина починає другий курс в університеті

Фото Getty Images

Нагадаємо, нещодавно 46-річна Холмс несподівано відреагувала на чутки про роман свого екса, Тома Круза з актрисою Аною де Армас. 

Том Круз
