"Я в захваті": колишня Аффлека тлі чуток про роман із Крузом уперше висловилася про нього

Кубино-іспанська акторка Ана де Армас вперше публічно прокоментувала спільну роботу з голлівудською знаменитістю Томом Крузом, з яким має романтичні стосунки.

Це сталося під час ефіру шоу "Good Morning America", на якому 37-річна зірка розповідала про свою нову стрічку "Ballerina". Ведучий також згадав її зйомки з актором і поцікавився її враженнями, пише Daily Mail.

"Це так весело (знімати бойовики). Ми працюємо над багатьма речами разом… Це не один, а кілька проєктів з цими режисерами і, звичайно ж, Томом. І я в захваті", — поділилася вона.

Селебріті поділилася враженнями від роботи зі своїм бойфрендом Томом Крузом Фото instagram

Чутки про роман пари поширилися ще в лютому, коли їх помітили на вечері напередодні Дня святого Валентина. Пізніше інсайдери зазнімкували, як де Армас з Крузом прилетіла до Лондона його приватним гелікоптером. Також парочка разом гуляла на дні народження Ани.

За інформацією джерел, стосунки між зірками стали серйознішими. Близькі Ани кажуть, що вона відчуває себе в безпеці поруч із 62-річним Томом. А нещодавно стало відомо, яких зусиль він докладає, щоб вразити кохану.

Як розповідають ЗМІ, актор одразу закохався в Ану та почав до неї залицятися Фото instagram

Попри численні спільні появи на публіці, офіційних коментарів про їхні стосунки не було.

Нагадаємо, Том перестав спілкуватися зі своєю 19-річною дочкою Сурі. Але підтримує зв'язок з прийомними дітьми від ексдружини Ніколь Кідман: 32-річною Ізабеллою і 30-річним Коннором.

Минулого року актора бачили на побаченні зі співачкою Вікторією Канал, яка потім заявила, що між ними немає роману. А ще Круз зустрічався з росіянкою Ельсіною Хайровою і навіть знайомився з її дітьми, але за пару місяців "охолов" до неї.

Щодо Ани, то вона близько року була в стосунках з актором Беном Аффлеком. За словами джерел, вони розійшлися через його небажання одружуватись і мати ще дітей.