"Це НЕ про самотність": Кароль поділилася думками про незалежність дівчини

Співачка Тіна Кароль замислилася про те, що означає жіноча незалежність і чому вона важлива.

Думками 40-річна зірка вирішила поділитися зі своєю Insta-аудиторією, в якості ілюстрації використавши світлини з нещодавньої фотосесії з сином Веніаміном.

"Незалежність дівчини - це НЕ про самотність", - наголосила Тіна.

Тіна не радить ставити знак рівняння між незалежністю та самотністю Фото з Instagram Кароль

"Це НЕ про протистояння, а про силу всередині. Це вибір любити, творити, помилятися й знову підніматися.Бути собою - найбільша свобода, і найбільша любов. Коли ти цінуєш власний голос, світ починає чути тебе по-іншому. Наша сила у нашій ніжності, а незалежність у нашій любові до себе", - запевнила вона.

Як відомо, в квітні виповнилося 12 років, відколи тяжка хвороба забрала життя чоловіка Кароль Євгена Огіра. Як зізналася артистка, лише тепер, пройшовши тривалий період аскез і целібату, вона готова зазирнути в очі комусь іншому.

