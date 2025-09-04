"Віддам своє життя за тебе": Приходько в 12-ту річницю шлюбу щемко звернулася до чоловіка
Співачка Анастасія Приходько та її чоловік Олександр 4-го вересня святкують дванадцяту річницю шлюбу.
У Instagram артистка опублікувала архівні фото та адресувала коханому зворушливі слова.
"Ми з першого класу разом по життю, сьогодні вже 12 років офіційно! Якщо треба буде - я вмить віддам своє життя за тебе! Ти - мій світ! І іншого мені не треба!", - запевнила Настя.
"Я буду завжди з тобою! Подобається це тобі чи ні... Ми кохаємо лише раз у житті. І це ти! Моє життя", - зізналася вона.
Як відомо, від Олександра Анастасія має двох синів: 10-річного Гордія та 4-річного Луку. Чоловік також виховує як свою рідну і доньку Приходько від попередніх стосунків, 15-річну Нану.
Нагадаємо, артистка якось розповідала про їхні з благовірним фінансові відносини. А ще вона пояснювала, чому готова пробачити Олександрові одну подружню зраду.
