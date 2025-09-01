Приходько в "не своє свято" показала ошатну доньку та синів у вишиванках. Фото

1-го вересня стрічки Instagram рясніють фотографіями ошатних школярів, які розпочинають новий навчальний рік. Діляться зворушливими кадрами і зіркові батьки.

Так, доньку, 15-річну Нану в білій блузі та чорних брюках та синів, 10-річного Гордія та 4-річного Луку у вишиванках зазнімкувала, зокрема, співачка Анастасія Приходько.

"У нас друга зміна, ми без лінійки... Але сходити в школу всією сім'єю - зобов'язані! Сьогодні перший виступ у моєї доньки", - похвалилася Настя в Insta-сторіс.

Лука поки не школяр, а просто підтримував сестру і брата

"Ну я без вишиванки, це не моє свято", - пожартувала співачка.

"В мені в так присутній 90 рівень патріотизму! А дітей треба вчити", - додала вона.

Зіркова мама для святкової лінійки вирішила дуже не виряджатися

Нана, вбрана в black&white, брала участь у танцювальному номері

Окремим дописом Настя привітала всіх із 1-им вересня.

Приходько адресувала підбадьорюючий меседж усім батькам школярів

"Нехай діти вас не засмучують, та пам'ятайте оцінка нічого не вартує в тому житті, головне щоб вони хоча б намагалися щось робити от все! А тим паче зараз, коли такі важки часи, головне їх просто любити за те, що вони є! А все інше ми з вами, батьки, вирішимо!", - запевнила вона.





Ошатні братики Гордій та Лука

"Я завжди плачу, коли чую наш державний гімн і коли йде хвилинні мовчання, дуже боляче... Але діти знов будуть бачити своїх друзів, в них буде купа емоцій, а ми повинні їх захищати! Більше мені від них нічого не треба! Я буду просто поруч! Бережіть себе! Всіх обіймаю! Гоу в новий навчальний рік. Ваша Настя", - підсумувала вона.

Хтось трішки втомився і перепочивав на татові

Як відомо, Нана торік випустилася з середньої школи.

Нагадаємо, Приходько нещодавно розповіла, чого її навчають її нащадки. Іще зірка ділилася своїми принципами виховання.