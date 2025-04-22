"Найсамотніший хлопчик": російський Telegram-канал показав імовірні фото 10-річного сина Путіна

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72-річний російський правитель Володимир Путін старанно приховує своє особисте життя як від підданих, так і від преси. Але в мережі з'явилися фото - ймовірно - одного з його таємних нащадків.

Кадр, на якому буцімто зображено 10-річного Івана Путіна, плід пристрасті диктатора та гімнастки Аліни Кабаєвої, оприлюднив Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ".

На цьому фото, імовірно, один із нащадків Володимира Путіна, Іван Скріни з Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ"

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"У розпорядження ВЧК-ОГПУ потрапили фото з зображенням найзасекреченішого та, напевне, найсамотнішого хлопчика в Росії. Це Іван Володимирович Путін. Він майже не спілкується з іншими дітьми, проводячи весь час із охороною, гувернантками, учителями - веде життя спадкоємця Тутті (персонаж казки "Три товстуни - ред.)", - говориться в публікації.

"Як з'ясував наш канал, до осені 2023 року Івана ще рідко можна було виявити на публічних заходах (на них зроблені ці фото і не являють собою закритої або особистої інформації), але потім і ці "виходи в світ" припинилися", - додають анонімні автори.

Хлопчику зараз, знов-таки, імовірно, 10 років

"Іван" якось показувався на публіці з Аліною Кабаєвою

Як на вашу думку, схожі?

Як відомо, торік розслідувачі з'ясували, що в Путіна та Кабаєвої, ймовірно, є двоє спільних дітей: Іван та Володимир. Діти ізольовано мешкають на Валдаї. Українські ж журналісти дізналися, що поробляє під час повномасштабної війни "байстрючка диктатора", Луїза Розова, котру вважають позашлюбною донькою Путіна.

Нагадаємо, від шлюбу з першою дружиною Людмилою в правителя РФ є дві вже дорослі доньки: Марія Воронцова та Катерина Тихонова.