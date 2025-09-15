Вергара налякала набряклим оком і пояснила, чому пропустила Emmy 2025. Фото

Карина Тімкова - 15 вересня, 09:35

Колумбійська та американська акторка Софія Вергара здивувала шанувальників причиною, через яку не з'явилася на цьогорічній телевізійній премії Emmy Awards.

В Instgaram 53-річна знаменитість опублікувала знімки, на яких показалася з набряклим оком у лікарняній палаті. Як виявилося, Софія зіткнула з сильною алергією, яка завадила їй прибути на хідник.

"Не потрапила на церемонію Emmy, але потрапила до відділення невідкладної допомоги. Вибачте, що мені довелося скасувати! Найбожевільніша алергія на оці прямо перед тим, як я сідала в машину", — написала вона.

Софія Вергара показала сильно набрякле око у лікарні

Кінозірка розхвилювала шанувальників кадрами з набряком

Софія Вергара з набряклим оком показалася в лікарні

Замість червоної доріжки Софії довелося побувати у відділенні невідкладної допомоги

Софія Вергара показала, як водою промивала набрякле око під час кінопремії

Актриса показала, як промивала око водою. А ще вибачилася, що не змогла вручити нагороду в рамках телевізійної премії

До речі, влітку Вергара вже показувалася в лікарняній палаті після другої операції на коліні. А після першої їй багато допомагав її колишній коханий-лікар. Якось ТаблоID оповідав цікаві факти про акторку, в тому числі про її боротьбу з онкологією та суперечки за власні ембріони.

Нині зірку підозрюють у новому романі з підприємцем після того, як їх підловили на романтичному моменті. Як відомо, Софія має дорослого сина, майже 34-річного Маноло від ексчоловіка Джо Гонсалеса. Загалом вона була у шлюбі двічі.

Вергара
