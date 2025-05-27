Наречена Безоса на Формулі-1 посвітила пишним бюстом у прозорій сукні. Фото

61-річний мільярдер та засновник Amazon Джефф Безос разом зі своєю 55-річною нареченою Лорен Санчес побував на перегонах Формули-1 в рамках 82-го Гран-прі Монако.

Ефектну парочку зазнімкували папараці в Монте-Карло, коли вони йшли за руки. Лорен, яка нещодавно літала в космос, вдягнула чорне боді й довгу прозору спідницю в тон. Вбрання підкреслювало її спокусливий бюст.

Щодо Джеффа, то він показався в білих джинсах та синій футболці поло. Також у закоханих були сонцезахисні окуляри.

Майбутнє подружжя усміхнено позувало на Формулі-1 Фото Getty Images

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Днями пара замилувала своїми поцілунками в Каннах, а Санчес поблищала на червоній доріжці в ефектному образі.

Тим час засновник Amazon та його обраниця готуються до весілля у Венеції наприкінці червня, яке обіцяє бути пишним і яскравим. Не так давно Лорен влаштовувала собі гучний дівич-вечір з зірковими гостями. Безос також не проти витратити чималі кошти на ідеї коханої для їхнього свята.