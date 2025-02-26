"Джада дасть ляща": у мережі обговорюють пристрасний флірт Вілла Сміта з іспанською співачкою. Відео

Американський актор і співак Вілл Сміт та іспанська співачка Індія Мартінес нещодавно спільну композицію, яка має назву "First Love" ("Перше кохання"). Але в інтернет-користувачів виникла підозра, що між цими двома може відбуватися дещо більше.

Жваве обговорення викликав фрагмент відео з виступу 56-річного Вілла та 39-річної Індії на церемонії вручення премій Lo Nuestro в Маямі. Його запостила в Instagram сама артистка.

Взаємодія зірок, їхні пристрасні рухи та майже поцілунок декому надзвичайно сподобалися, а декому, навпаки, видалися "крінжовими". Не могло й не виникнути питання, як до цього перформансу поставилася дружина Вілла, Джада.

Індія та Вілл на сцені дуже переконливо зобразили любовну "хімію"... можливо, навіть надто переконливо

"Чекала, що з лівого боку сцени вийде Джада і повибиває з неї лайно за поцілунки з її мужчиною... А тепер коли Джада дасть ляща тій леді?", - пишуть коментатори.

Із іншого боку, зауважує дехто з користувачів, Джада не дуже й має права висувати Віллу якісь претензії після того, як кілька років тому зрадила чоловіка з приятелем їхнього сина, співаком Огастом Альсіною.

"Мабуть, Джада після цього знову переспить із Огастом", - жартують люди.

Як зазначає Daily Mail, натяки на флірт можна помітити й у комунікації Сміта і Мартінес у соцмережах. Так, у Валентинів день, коли Вілл представляв їхній спільний романтичний трек, Індія прокоментувала його пост так: "Ми наче двоє вперше закоханих дітей". А в одному зі своїх рілсів співачка назвала Сміта "дуже особливим Купідоном".

Як відомо, подружня зрада Джади не зруйнувала шлюб Смітів, принаймні, формально. В 2023-му році жінка повідомила, що вони з Віллом живуть окремими життями, але не виключила, що колись вони знову зійдуться, адже чоловік не молодшає і хтось муситиме його доглядати.

Пара продовжує з'являтися разом на івентах і ділитися в мережі ідилічними сімейними фото. Торік же з'явилися чутки, що Сміти, чиєму синові Джейдену вже 26 років, а доньці Віллоу - 24, збираються завести ще одну дитину за допомогою сурогатної матері.