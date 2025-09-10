"Дзюдоїсту" і фанату печива 9 місяців: Остапчуки замилували фото сина в картатій піжамці

Синові шоумена Володимира Остапчука та його дружини Катерини, Тимофієві виповнилося 9 місяців. Із цієї нагоди пара влаштувала малюку міні-фотосесію та поділилася фото в своїх Instagram.

"9 місяців. Моя найбільша любов", - зазналася Катя, яка включила в добірку і архівні кадри: де вона вагітна і де Тім ще зовсім мацьопа.

Тімові вже 9 місяців Фото з Instagram Остапчук

Остапчук-молодший активно досліджує світ, зокрема печиво

Ніщо не зупинить тебе, коли бачиш перед собою ціль

Катерина поринула у фотоархіви

Колись малюк був таким. Зараз, у свої 9 місяців він уже важить 11 кіло і має зріст у 75,5 сантиметра

Вова ж запостив у сторіс колаж із кадрів, на яких борюкається з Тімом, якого жартома назвав "дзюдоїстом".

Цим двом точно не нудно разом

Нагадаємо, рішучо опановувати повзання Тім почав у 7 місяців.

Як відомо, в 41-річного Володимира це третя дитина. Від першого шлюбу він має доньку Емілію та сина Евана, які поки знайомі з братиком лише по відеозв'язку, адже мешкають із мамою в Канаді. Телеведучий чесно зізнається, які важливі речі про батьківство він хотів би збагнути раніше.