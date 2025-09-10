"Дзюдоїсту" і фанату печива 9 місяців: Остапчуки замилували фото сина в картатій піжамці
Синові шоумена Володимира Остапчука та його дружини Катерини, Тимофієві виповнилося 9 місяців. Із цієї нагоди пара влаштувала малюку міні-фотосесію та поділилася фото в своїх Instagram.
"9 місяців. Моя найбільша любов", - зазналася Катя, яка включила в добірку і архівні кадри: де вона вагітна і де Тім ще зовсім мацьопа.
Вова ж запостив у сторіс колаж із кадрів, на яких борюкається з Тімом, якого жартома назвав "дзюдоїстом".
Нагадаємо, рішучо опановувати повзання Тім почав у 7 місяців.
Як відомо, в 41-річного Володимира це третя дитина. Від першого шлюбу він має доньку Емілію та сина Евана, які поки знайомі з братиком лише по відеозв'язку, адже мешкають із мамою в Канаді. Телеведучий чесно зізнається, які важливі речі про батьківство він хотів би збагнути раніше.
