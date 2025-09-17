"Не забуваю, що я - жінка": колишня Пятова зізналася, чи сумує за стосунками, та розказала про повернення дочки до України

Колишня дружина футболіста Андрія Пятова Юлія зізналася, яких відчуттів їй бракує після їхнього розлучення. На прохання підписників у Instagram 43-річна жінка також розказала про догляд за обличчям та повернення з Італії до України старшої дочки Дарії.

Юлія відповіла на всі ці запитання у сторіс.

"Я живу життя, в мене є зобов'язання перед дітьми, але я не забуваю, що я, по-перше, жінка", - поділилася вона.

Юлія відверто поспілкувалася зі своєю аудиторією

"Я сумую за відчуттями спокою, довіри, безпеки і безтурботності, за надійною стіною, яка завжди поряд, за теплом і ніжністю...", - розповіла дружина спортсмена, котрий визнає свою провину в краху їхнього шлюбу.

Пятова не стала приховувати, що самотність для неї - непросте випробування

На комплімент щодо свого гарного вигляду Пятова розкрила свій головний секрет.

"Коли ви починаєте любити себе - вас починають любити інші", - запевнила вона.

Головний б'юті-секрет - це любов до себе, вважає жінка

Не стала Юлія приховувати, що, крім домашнього догляду, робить і деякі процедури, як-от плазмоліфтинг, біоревіталізацію, уколи ботоксу, масаж обличчя.

Пятова прокоментувала рішення 19-річної дочки повернутися до України.

"Дарія повернулася, рішення зважене і з нами узгоджене, ми її підтримали, дали їй змогу самій приймати рішення, а ми будемо підтримувати", - зазначила Юлія, додавши, що донька зараз шукає роботу.

19-річна Дарія - найстарша з дітей Пятових

Як відомо, в Пятових, окрім Дарії, є ще троє спільних нащадків: 16-річна Мілана, 11-річна Мая та 6-річний Лев.

Нагадаємо, Андрій із Юлією прожили в шлюбі 19 років.