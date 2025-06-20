"Приємна та несподівана зустріч": Нікітін у Варшаві зазнімкувався з Білик і відсипав їй компліментів

Продюсер Юрій Нікітін та співачка Ірина Білик є взірцем того, як людям, які колись кохали одне одного, але розійшлися, зрештою вдається зберегти теплі, дружні та сповнені поваги стосунки.

Селфі зі своєю колишньою чинний чоловік ексспівачки Ольги Горбачової запостив у Instagram.

"...Сьогодні зустрів Артиста з великої літери та мого друга", - поділився продюсер, тегнувши Ірину.

55-річна Ірина притулилася до екса для селфі

"Приємна та несподівана зустріч нагадала мені про людські та професійні якості, ознаки та скіли, які має мати суперзірка", - додав він.

Також 57-річний Нікітін зазначив, що зустрілися вони з Білик у Варшаві.

Нещодавно в Instagram Нікітін ділився архівним кадром з Білик

Нагадаємо, Ольга свого часу публічно дякувала Ірині за те, що покинула Юрія. А ТаблоID пригадував інші гучні романи артистки.



