"Приємна та несподівана зустріч": Нікітін у Варшаві зазнімкувався з Білик і відсипав їй компліментів

Марія Ткаченко - 20 червня, 17:20
Юрій Нікітін
Фото з Instagram Нікітіна

Продюсер Юрій Нікітін та співачка Ірина Білик є взірцем того, як людям, які колись кохали одне одного, але розійшлися, зрештою вдається зберегти теплі, дружні та сповнені поваги стосунки.

Селфі зі своєю колишньою чинний чоловік ексспівачки Ольги Горбачової запостив у Instagram.

"...Сьогодні зустрів Артиста з великої літери та мого друга", - поділився продюсер, тегнувши Ірину.


Юрій Нікітін та Ірина Білик

55-річна Ірина притулилася до екса для селфі

"Приємна та несподівана зустріч нагадала мені про людські та професійні якості, ознаки та скіли, які має мати суперзірка", - додав він.

Також 57-річний Нікітін зазначив, що зустрілися вони з Білик у Варшаві.

Ірина Білик в молодості

Нещодавно в Instagram Нікітін ділився архівним кадром з Білик

Нагадаємо, Ольга свого часу публічно дякувала Ірині за те, що покинула Юрія. А ТаблоID пригадував інші гучні романи артистки. 

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