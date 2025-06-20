"Приємна та несподівана зустріч": Нікітін у Варшаві зазнімкувався з Білик і відсипав їй компліментів
Продюсер Юрій Нікітін та співачка Ірина Білик є взірцем того, як людям, які колись кохали одне одного, але розійшлися, зрештою вдається зберегти теплі, дружні та сповнені поваги стосунки.
Селфі зі своєю колишньою чинний чоловік ексспівачки Ольги Горбачової запостив у Instagram.
"...Сьогодні зустрів Артиста з великої літери та мого друга", - поділився продюсер, тегнувши Ірину.
"Приємна та несподівана зустріч нагадала мені про людські та професійні якості, ознаки та скіли, які має мати суперзірка", - додав він.
Також 57-річний Нікітін зазначив, що зустрілися вони з Білик у Варшаві.
Нагадаємо, Ольга свого часу публічно дякувала Ірині за те, що покинула Юрія. А ТаблоID пригадував інші гучні романи артистки.
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