"Любив 45 хвилин": Коляденко зізнався, що купив за гроші секс, якого не мав 19 років після розставання з Білик

Карина Тімкова - 17 квітня, 14:45

Хореограф, ведучий і співак Дмитро Коляденко здивував фанів відвертим зізнанням. Минулого місяця він уперше за 19 років мав інтим, ще й за гроші.

Цим 53-річний артист поділився в розмові з Машею Єфросиніною. Коляденко зізнався, що купив секс через емоційну напругу та самотність.

Він пояснив, що після стосунків з Іриною Білик не зміг знайти нову партнерку. Діма довго чекав на ту саму людину, але ніхто йому не підійшов.

Дмитро Коляденко розповів, що не займався сексом 19 років

Співак не мав інтиму 19 років після розставання з Білик


"Я ж ходив на побачення. Пишу тим, хто мені подобається. Декілька разів побував на побаченнях з подарунками і ресторанами, але я не можу. Все не те. Одна тихо розмовляє, одна в телефоні дві години… У мене не було жінки після Білик. Зовсім. У мене не було стосунків, я не зміг", — поділився він.

Шоумен розповів, що не займався сексом 19 років, але коли нещодавно зробив це за гроші, то відчув "справжнє кохання".

Дмитро Коляденко розповів, що не мав стосунків після Білик

Цікаво, Дмитро в курсі, що проституція в Україні не легалізована?

"Місяць тому я купив любов. У мене вже їхав дах. Купив секс за гроші. Це було 45 хвилин. Вгадай мою реакцію, це ж 19 років пройшло. Ти уявляєш, що там було за ці хвилини, який я був щасливий.

Я така людина, у мене бабуся така була. Вона кохала все життя одну людину і жила сама… Я люблю чекати. Я вірив, що буде нова людина, а її немає, але я ж чекаю. І місяць тому я не дочекався… Я цю людину не знаю, але я цю людину любив 45 хвилин. Це була любов. Молодець, що я вперше за 50 років таке зробив. Мені дуже сподобалося", — додав Коляденко.

Діма Коляденко розповів про свої стосунки з Іриною Білик

Він додав, що після розставання зі співачкою у них не було романтичних зв'язків: "Усі думали, що ми спимо разом, але ні. Як це можливо? Чашка не склеїться"

Як відомо, Дмитро та Ірина залишилися в хороших стосунках. Він додав, що захоплюється нею і її виставами. Час від часу ексзакохані працюють разом і навіть по-дружньому цілуються.

Від своєї колишньої дружини Олени ведучий має 32-річного сина Пилипа. А не так давно ТаблоID згадував, як Коляденко змінювався з роками.

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