"Любив 45 хвилин": Коляденко зізнався, що купив за гроші секс, якого не мав 19 років після розставання з Білик

Хореограф, ведучий і співак Дмитро Коляденко здивував фанів відвертим зізнанням. Минулого місяця він уперше за 19 років мав інтим, ще й за гроші.

Цим 53-річний артист поділився в розмові з Машею Єфросиніною. Коляденко зізнався, що купив секс через емоційну напругу та самотність.

Він пояснив, що після стосунків з Іриною Білик не зміг знайти нову партнерку. Діма довго чекав на ту саму людину, але ніхто йому не підійшов.

Співак не мав інтиму 19 років після розставання з Білик

Реклама:

"Я ж ходив на побачення. Пишу тим, хто мені подобається. Декілька разів побував на побаченнях з подарунками і ресторанами, але я не можу. Все не те. Одна тихо розмовляє, одна в телефоні дві години… У мене не було жінки після Білик. Зовсім. У мене не було стосунків, я не зміг", — поділився він.

Шоумен розповів, що не займався сексом 19 років, але коли нещодавно зробив це за гроші, то відчув "справжнє кохання".

Цікаво, Дмитро в курсі, що проституція в Україні не легалізована?

"Місяць тому я купив любов. У мене вже їхав дах. Купив секс за гроші. Це було 45 хвилин. Вгадай мою реакцію, це ж 19 років пройшло. Ти уявляєш, що там було за ці хвилини, який я був щасливий.

Я така людина, у мене бабуся така була. Вона кохала все життя одну людину і жила сама… Я люблю чекати. Я вірив, що буде нова людина, а її немає, але я ж чекаю. І місяць тому я не дочекався… Я цю людину не знаю, але я цю людину любив 45 хвилин. Це була любов. Молодець, що я вперше за 50 років таке зробив. Мені дуже сподобалося", — додав Коляденко.

Він додав, що після розставання зі співачкою у них не було романтичних зв'язків: "Усі думали, що ми спимо разом, але ні. Як це можливо? Чашка не склеїться"

Як відомо, Дмитро та Ірина залишилися в хороших стосунках. Він додав, що захоплюється нею і її виставами. Час від часу ексзакохані працюють разом і навіть по-дружньому цілуються.

Від своєї колишньої дружини Олени ведучий має 32-річного сина Пилипа. А не так давно ТаблоID згадував, як Коляденко змінювався з роками.