Назар Задніпровський назвав секрети міцності свого 18-річного шлюбу

Карина Тімкова - 6 травня, 15:20
Задніпровський розказав секрети свого шлюбу

Назар Задніпровський розповів, що робить його шлюб міцним

Фото пресгрупа

Зірка серіалу "Будиночок на щастя" Назар Задніпровський розкрив, як йому та його дружині Ірині вдається зберігати гармонію у стосунках уже 18 років. Попри насичений графік, постійні зйомки й різницю у віці, подружжя впевнено тримається разом і виховує двох дітей: сина Михайла і доньку Юлію.

В інтерв'ю Аліні Доротюк актор зізнається, що сам може бути схильним до песимізму, а от його дружина Ірина завжди заряджає всіх позитивом. Саме вона ініціює родинні поїздки та відпочинок, коли бачить, що чоловік занурений у робочі турботи. Її енергія і любов до життя допомагають зберігати тепло, навіть коли вони довго не бачаться.

"Я можу бути важким, песимістом, а Іра більш позитивна, завжди вірить у щось хороше. Своїм позитивом вона витягує і себе, і мене, і всю родину. Часто каже: "Поїхали кудись сьогодні — на природу, в парк, у село. Ми тебе чекаємо". Вона чудово знає, якщо мене не чіпати і я в своїй рутині, то сам навряд відволічусь. Я знаю, що в насичений період мені головне встати, вивчити текст, відзнятися, забути текст, сполоснутися, нагодувати маму, дати ліки, подзвонити і сказати "живий-здоровий", скинути гроші, а наступного дня все спочатку. Буває, що родина мене може не бачити пів року, якщо такий графік", — поділився він.


Назар Задніпровський розповів про свій шлюб

Артист зі своєю дружиною, що на 8 років молодша, сином Михайлом і дочкою Юлією

Фото пресгрупа

49-річний Назар не приховує, що саме він відповідає за фінансову частину у родині:

"Пощастило, що склався як успішний актор, який може заробити й забезпечити сім’ю. Фінансовий стовп у родині — це я. І дуже важливо, що можу втілити всі мрії в життя".

Та найважливішим Назар вважає їхніх дітей. За його словами, саме сім'я та мама, за якою він нині доглядає, є самим головним для нього. Актор переконаний, що без сцени й мистецтва він може вижити, хоча й сумував би без улюбленої справи. Але без родини життя втрачає сенс:

"Наше щастя — син і донька. Це те, що завжди тримає. Взагалі, я б сказав, що мене тримають на цьому світі тільки родина і мама, яка від мене залежить. Мені соромно таке говорити, але думаю, що виживу без мистецтва: без театру, кіно. Знаю, що не зіп'юся. Просто дуже занудьгую. Страшно, що зі мною робилося, коли почалася повномасштабна війна. Два місяці я божеволів, не знав, що буде. Потім дозволили репетирувати. Вже щастя! Але знаю, що я без цього виживу. А для чого жити без сім'ї?".

Назар Задніпровський розповів про фінанси у своїй сім'ї

Завдяки професійним успіхам у театрі й на телебаченні, Задніпровському вдається реалізовувати мрії близьких. І хоча навантаження велике, чоловік радіє, що може підтримати дружину й дітей.

Фото пресгрупа

Нещодавно ТаблоID детально розповідав про історію кохання подружжя і виклики, що стояли на шляху Назара та Ірини.

До речі, про секрети свого подружнього життя також розповідали Джамала, Павло Зібров, Сара Мішель Геллар і королева Камілла.

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