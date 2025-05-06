Назар Задніпровський назвав секрети міцності свого 18-річного шлюбу

Назар Задніпровський розповів, що робить його шлюб міцним Фото пресгрупа

Зірка серіалу "Будиночок на щастя" Назар Задніпровський розкрив, як йому та його дружині Ірині вдається зберігати гармонію у стосунках уже 18 років. Попри насичений графік, постійні зйомки й різницю у віці, подружжя впевнено тримається разом і виховує двох дітей: сина Михайла і доньку Юлію.

В інтерв'ю Аліні Доротюк актор зізнається, що сам може бути схильним до песимізму, а от його дружина Ірина завжди заряджає всіх позитивом. Саме вона ініціює родинні поїздки та відпочинок, коли бачить, що чоловік занурений у робочі турботи. Її енергія і любов до життя допомагають зберігати тепло, навіть коли вони довго не бачаться.

"Я можу бути важким, песимістом, а Іра більш позитивна, завжди вірить у щось хороше. Своїм позитивом вона витягує і себе, і мене, і всю родину. Часто каже: "Поїхали кудись сьогодні — на природу, в парк, у село. Ми тебе чекаємо". Вона чудово знає, якщо мене не чіпати і я в своїй рутині, то сам навряд відволічусь. Я знаю, що в насичений період мені головне встати, вивчити текст, відзнятися, забути текст, сполоснутися, нагодувати маму, дати ліки, подзвонити і сказати "живий-здоровий", скинути гроші, а наступного дня все спочатку. Буває, що родина мене може не бачити пів року, якщо такий графік", — поділився він.

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Артист зі своєю дружиною, що на 8 років молодша, сином Михайлом і дочкою Юлією Фото пресгрупа

49-річний Назар не приховує, що саме він відповідає за фінансову частину у родині:

"Пощастило, що склався як успішний актор, який може заробити й забезпечити сім’ю. Фінансовий стовп у родині — це я. І дуже важливо, що можу втілити всі мрії в життя".

Та найважливішим Назар вважає їхніх дітей. За його словами, саме сім'я та мама, за якою він нині доглядає, є самим головним для нього. Актор переконаний, що без сцени й мистецтва він може вижити, хоча й сумував би без улюбленої справи. Але без родини життя втрачає сенс:

"Наше щастя — син і донька. Це те, що завжди тримає. Взагалі, я б сказав, що мене тримають на цьому світі тільки родина і мама, яка від мене залежить. Мені соромно таке говорити, але думаю, що виживу без мистецтва: без театру, кіно. Знаю, що не зіп'юся. Просто дуже занудьгую. Страшно, що зі мною робилося, коли почалася повномасштабна війна. Два місяці я божеволів, не знав, що буде. Потім дозволили репетирувати. Вже щастя! Але знаю, що я без цього виживу. А для чого жити без сім'ї?".

Завдяки професійним успіхам у театрі й на телебаченні, Задніпровському вдається реалізовувати мрії близьких. І хоча навантаження велике, чоловік радіє, що може підтримати дружину й дітей. Фото пресгрупа

Нещодавно ТаблоID детально розповідав про історію кохання подружжя і виклики, що стояли на шляху Назара та Ірини.

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