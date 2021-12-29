Танці, співи та ретро-іграшки: Сумська з чоловіком та донькою показали підготовку до свята. ВІДЕО
Середа, 29 грудня 2021, 15:00
Цьогоріч акторка Ольга Сумська "застрибнула в останній святковий вагон". Зірка прикрасила ялинку за декілька днів до Нового року.
Відео із чоловіком Віталієм Борисюком та молодшою донькою Ганною, які дуркують коло дерева, артистка запостила в Instagram.
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Нагадаємо, раніше дизайнерською ялинкою похизувалася Ані Лорак. Також серед тих, хто вже прикрасив святкове дерево – Катя Осадча і Юрій Горбунов, Регіна Тодоренко, Наталія Кличко із дітьми, а також Настя Каменських, яка навіть тренування встигла зняти коло неї.
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