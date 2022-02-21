Крук у червоному міні з відвертим декольте зустріла свої 43. ФОТО

Телеведуча і фітнес-модель Валерія Крук, яка нещодавно розкрила таємниці гарного вигляду успішних та заможних, 21-ого лютого святкує день народження.

Валерія увірвалася у свої 43 в яскравому сексі-луці та пообіцяла робити життя інших трохи кращим.

Іменинниця опублікувала святкові знімки на сторінці в Instagram.

"Ну привіт, 43. Тут мав би бути гарний та довгий текст, але… Сьогодні моє найголовніше бажання - МИР! Підбиття підсумків не важливо, планування безглуздо. І я вирішила робити те, що точно залежить тільки від мене. Кожного ранку я буду одягати посмішку, як на цих фото, радіти кожному дню. Робити життя інших хоча б трохи кращим. Люблю вас", - написала Крук.

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Красуня вирішила зустріти свій день народження у червоному фото з instagram valeriyakruk

Скоріше за все, Крук потримала святковий торт лише для фото, адже зірка взагалі не дозволяє собі солодкого

Нагадаємо, минулого року італійці відмовили Валерії в участі у показі мод через вік.

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