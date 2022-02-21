Крук у червоному міні з відвертим декольте зустріла свої 43. ФОТО

Понеділок, 21 лютого 2022, 11:40

Телеведуча і фітнес-модель Валерія Крук, яка нещодавно розкрила таємниці гарного вигляду успішних та заможних, 21-ого лютого святкує день народження.

Валерія увірвалася у свої 43 в яскравому сексі-луці та пообіцяла робити життя інших трохи кращим.

Іменинниця опублікувала святкові знімки на сторінці в Instagram.

"Ну привіт, 43. Тут мав би бути гарний та довгий текст, але… Сьогодні моє найголовніше бажання - МИР! Підбиття підсумків не важливо, планування безглуздо. І я вирішила робити те, що точно залежить тільки від мене. Кожного ранку я буду одягати посмішку, як на цих фото, радіти кожному дню. Робити життя інших хоча б трохи кращим. Люблю вас", - написала Крук.

 
Красуня вирішила зустріти свій день народження у червоному
фото з instagram valeriyakruk
 
Скоріше за все, Крук потримала святковий торт лише для фото, адже зірка взагалі не дозволяє собі солодкого
 
Як відомо, Валерія має дорослу доньку Софію

Нагадаємо, минулого року італійці відмовили Валерії в участі у показі мод через вік. 

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