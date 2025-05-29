Багатодітна Керрі, незаміжня Шарлотта та секс-пошуки Міранди: зірки "І просто так" на екрані та у реальному житті

"Секс і місто" - культовий серіал, і з цим важко посперечатися. Улюблені героїні Керрі, Шарлотта і Міранда так припали до душі глядачам, що акторки почали прямо асоціюватися зі своїми персонажками. А як же насправді?

29 травня на HBO виходить 3 сезон "І просто так...", продовження легендарного серіалу "Секс і місто". До цієї події ТаблоID розповість, як живуть, чим займаються затверджені на цей сезон акторки у реальному житті та чи схожі вони зі своїми героїнями.

Сара Джессіка Паркер

Керрі Бредшоу - ікона стилю, колумністка та жінка, яка шукала своє щастя у стосунках з містером Бігом. Сара Джессіка Паркер бездоганно грала свою героїню протягом десятиліть і буквально зрослася із Керрі.

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Цікаво, що акторка і її персонажка настільки різні, що Паркер доводилося прикладати чимало зусиль, щоб грати свою роль.

"Люди, ймовірно, не розуміють, що Керрі Бредшоу радикально відрізнялася від того, ким я була, ким я продовжую бути. Іноді я думаю, що через те, що ми схожі, живемо в одному місті і бродимо одними і тими самими районами, це було схоже на те, як ніби я грала в пісочниці, хоча насправді була потрібна справжня робота кожен день, щоб бути нею, розуміти її, не засуджувати її", - пояснювала актриса.

Сарі було важко зрозуміти Керрі Фото Getty Images

У продовженні "І просто так..." помирає кохання життя Керрі Бредшоу - містер Біг. Цей момент став основою серіалу, завдяки якій ми можемо спостерігати еволюцію особистості Керрі і те, як вона врешті зосереджується на власному житті.

Шоуранер проєкту Майкл Патрик Кінг наголосив, що "І просто так..." буде присвячений важливим, складним емоційним стосункам Керрі з самою собою, а також зміні людини, яка пережила кохання.

Хоча Керрі Бредшоу мала бурхливе особисте життя, Паркер вже 28 років перебуває в одних і тих самих стосунках. Актриса та Метью Бродерік одружилися в 1997 році. Їхній син Джеймс народився в 2002 році. У 2009 році подружжя стало батьками близнючок Маріон і Табіти, народжених сурогатною матір'ю. До шлюбу з Бродеріком Паркер з 1984 по 1991 рік зустрічалася з Робертом Дауні-молодшим.

Сара Джессіка Паркер має трьох дітей і довготривалий шлюб, що взагалі не про її героїню Керрі Фото Getty Images

Синтія Ніксон

А от у 59-річної Синтії Ніксон і її героїні Міранди Хоббс врешті виявилося більше спільного, ніж на початку знімань "Секс і місто".

Акторці на початку проєкту було 31, а її життя кардинально відрізнялося від її персонажки. Міранда була дуже самотньою, не мала думок про довгострокові зобов'язання, дітей або домашнє життя в цілому. А от Синтія перебувала у довгострокових стосунках з Денні Мозесом, мала двох дітей і була надзвичайно домашньою. Проте з роками Ніксон все ж більше ототожнилася з Мірандою, а сценаристи почали вкладати більше рис актриси у її героїню.

Ба більше, в "І просто так..." Хоббс розкривається під іншим кутом - відкриває свою бісексуальність (прямо як Синтія Ніксон) і закохується у квір персону Че.

Синтія привнесла у свою героїню багато власних рис Фото з Instagram

"Хоча її цікавили тільки чоловіки, я думаю, що у Міранди було багато інших квір- і, чесно кажучи, лесбійських якостей", - ділилася Ніксон.

Продовжуючи тему ЛГБТК+, син актриси від шлюбу з Денні Мозесом, Семюел, який народився дівчинкою на ім'я Сеф, здійснив перехід і став трансгендером.

А сама Синтія з 2012 року перебуває у шлюбі з активісткою Крістін Маріноні, з котрою познайомилася на протесті. Вони живуть разом із дітьми Ніксон і їхнім спільним сином Максом, котрого народила Крістін, а актриса частенько демонструє у своєму Instagram, як порається в саду.

У травні подружжя святкувало 13-ту річницю шлюбу Фото з Instagram

Крістін Девіс

Крістін Девіс, котра зіграла Шарлотту Йорк, взагалі не може ототожнити себе зі своєю культовою героїнею. Елегантна аристократка традиційних поглядів - це точно не про Крістін. Девіс не зосереджена на заміжжі і вільна від тих поглядів, які має її героїня.

"У нас дуже різні способи життя. Знаєте, я не заміжня. Я ніколи не була заміжня. Це не моє. Я ніколи не була на цьому зосереджена", - пояснювала зірка "Секс і місто" Крістін Девіс.

Шарлотта майже повна протилежність Крістін Фото з Instagram

Сама акторка в минулому була в романтичних стосунках зі Стівом Мартіном, Алеком Болдуіном і письменником Аароном Соркіним, але ніколи публічно не була заручена або одружена. Вона усиновила дочку Джемму Роуз у 2011 році і сина Вілсона у 2018.

Також акторка Крістін Девіс є покровителькою Фонду дикої природи Девіда Шелдріка, який займається захистом слонів та інших диких тварин у Кенії.

У Крістін Девіс інші пріоритети у житті Фото з Instagram

Первний час актриса страждала від алкогольної залежності і перебувала у товаристві анонімних алкоголіків.

Саріта Чоудрі

58-річна зірка Саріта Чоудрі провела останні три десятиліття свого життя, знімаючись у численних фільмах, зокрема "Міссісіпська масала" з Дензелом Вашингтоном і "Зелений лицар" з Девом Пателем, а також телевізійних шоу і незліченних театральних постановках. І все ж, коли вона підписалася у 2020 році на роль вишуканої рієлторки Сіми Патель у перезавантаженні "Секс і місто", - Чоудрі занервувала.

Саріта зізнавалася, що ніколи не грала таких персонажок, як Сіма. Героїнь, котрі не вибачаються і завжди говорять перші.

Саріті Керрі ближче, ніж Сіма Фото з Instagram

Чоудрі незручно носити стільки прикрас і підбори, а от луки Керрі Бредшоу їй ближче. Ба більше, акторка зізнавалася, що трошки заздрила Паркер у питанні гардероба. До речі, одяг - не єдине, що є спільного у Керрі з Сарітою.

"За характером, я думаю, що я суміш Сіми і Керрі. Мої думки - це думки Сіми, але я б ніколи їх не висловила. Я більше Керрі, тому що я скажу одне, а потім можу змінити свою думку. До того ж, я великодушна в тому, з ким я говорю. У той час, як Сіма не думає про те, з ким вона розмовляє. Вона просто хоче бути чіткою. Вона може бути доброю і великодушною, але вона говорить першою", - розказувала акторка.

Саріта Чоудрі думає як Сіма Фото @celestesloman

Вільна, незаміжня, самодостатня - Сіма Патель здається дуже схожою на Саманту Джонс, котрої немає у продовженні "Секс і місто". Багато глядачів почали вважати, що героїня Чоудрі - заміна легендарної піарниці. А от сама акторка так не думає, хоча й бачить схожу зухвалість героїнь.

Особисте життя Саріти - таємниця. Відомо лише, що акторка виховує доньку.

Ніколь Арі Паркер

Ніколь Арі Паркер полюбилася глядачам роллю Лізи Тодд Уекслі, багатодітної документалістки, яка щасливо одружена з фінансистом-політиком. Проте так було не одразу.

Коли "І просто так..." тільки запускався, почалися суперечки з приводу того, що Кім Кетролл (Саманта Джонс) не братиме участь у продовженні, тож хто її замінить? Кілька статей неправильно позиціонували Ніколь як пряму заміну улюбленці фанатів, що створило драму і хейт навколо актриси. Очевидно, що це не так.

Спочатку Ніколь спіткав скандал і хейт Фото з Instagram

Ліза Тодд Уекслі і Николь Арі Паркер схожі, мабуть, тільки тим, що мають більше однієї дитини, акторка двох, а її героїня трьох.

"Ліза - це те, як я уявляла себе в ролі мами, але насправді я ніколи так не виглядала", - сміялася актриса.

Хоча, на відміну від своєї героїні, Арі Паркер не носить Yves Saint Laurent щосереди вранці, вона надихаюча жінка сама по собі. Ніколь багато знімається на ТБ, в кіно і грає на Бродвеї з початку 90-х, запустила лінію натуральних пов'язок для волосся. Також актриса має 20-річну дочку Софі, 18-річного сина Ніколаса від свого чоловіка-актора Бориса Коджо, з яким вона разом 20 років.

Діти і чоловік Ніколь Арі Паркер Фото з Instagram

Нагадаємо, якось ТаблоID розповідав, як змінилися герої серіалу "Секс і місто".