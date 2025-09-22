Цимбалару у гіпюрових колготках і прозорій сорочці посвітила спіднім у звабній позі серед квітів. Фото
33-річна акторка Анастасія Цимбалару поділилася з шанувальниками результатами ефектної зйомки.
В Instagram знаменитість показалась у двох грайливих образах: білих гіпюрових колготках і прозорій сорочці з рюшами в тон та жовтому пухнастому комплекті з топу і спіднички.
"Краще пізно, ніж ніколи — вирішила я, тому ділюся з вами кадрами нашої березневої фотосесії у вересні", — підписала вона допис.
Нещодавно Анастасія показала мокрі фото у бікіні й в прозорому вбранні та в ефектному міні похвалилася стрункими ніжками. А ще у її гардеробі є леопардовий аутфіт та коротенька сукня з об'ємними квітками.
До речі, навесні Цимбалару відверто ділилася наслідками свого гормонального збою та демонструвала фігуру в спідньому.
