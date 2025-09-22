Цимбалару у гіпюрових колготках і прозорій сорочці посвітила спіднім у звабній позі серед квітів. Фото

33-річна акторка Анастасія Цимбалару поділилася з шанувальниками результатами ефектної зйомки.

В Instagram знаменитість показалась у двох грайливих образах: білих гіпюрових колготках і прозорій сорочці з рюшами в тон та жовтому пухнастому комплекті з топу і спіднички.

"Краще пізно, ніж ніколи — вирішила я, тому ділюся з вами кадрами нашої березневої фотосесії у вересні", — підписала вона допис.

Анастасія Цимбалару у прозорих колготках посвітила ніжками на сексі фото

Настя спокусливо полежала серед квітів

Анастасія Цимбалару у колготах показала білизну і стегна на фото

Зірка похвалилася стегнами у звабній позі

Анастасія Цимбалару у прозорій сорочці показала декольте

Актриса посвітила бюстгальтером через прозорий одяг

Анастасія Цимбалару в пухнастому луці знялася для ефектних фото

Знаменитість попозувала в образі ніжного кольору

Анастасія Цимбалару похвалилася стрункою фігурою в пухнастому луці

Цимбалару додала яскравого акценту, одягнувши зелені носочки та блискучі босоніжки

Анастасія Цимбалару у жовтому ефектно попозувала серед квітів

Фотографії вийшли чуттєвими та передали весняний настрій

Нещодавно Анастасія показала мокрі фото у бікіні й в прозорому вбранні та в ефектному міні похвалилася стрункими ніжками. А ще у її гардеробі є леопардовий аутфіт та коротенька сукня з об'ємними квітками.

До речі, навесні Цимбалару відверто ділилася наслідками свого гормонального збою та демонструвала фігуру в спідньому.

