Цимбалару у гіпюрових колготках і прозорій сорочці посвітила спіднім у звабній позі серед квітів. Фото

33-річна акторка Анастасія Цимбалару поділилася з шанувальниками результатами ефектної зйомки.

В Instagram знаменитість показалась у двох грайливих образах: білих гіпюрових колготках і прозорій сорочці з рюшами в тон та жовтому пухнастому комплекті з топу і спіднички.

"Краще пізно, ніж ніколи — вирішила я, тому ділюся з вами кадрами нашої березневої фотосесії у вересні", — підписала вона допис.

Настя спокусливо полежала серед квітів Фото tania_strela_ph

Зірка похвалилася стегнами у звабній позі

Актриса посвітила бюстгальтером через прозорий одяг

Знаменитість попозувала в образі ніжного кольору

Цимбалару додала яскравого акценту, одягнувши зелені носочки та блискучі босоніжки

Фотографії вийшли чуттєвими та передали весняний настрій

Нещодавно Анастасія показала мокрі фото у бікіні й в прозорому вбранні та в ефектному міні похвалилася стрункими ніжками. А ще у її гардеробі є леопардовий аутфіт та коротенька сукня з об'ємними квітками.

До речі, навесні Цимбалару відверто ділилася наслідками свого гормонального збою та демонструвала фігуру в спідньому.