Гелікоптер, VIP-зала і жодної економії: Том Круз докладає чималих зусиль, щоби вразити колишню Аффлека

Том Круз особисто відвіз Ану де Армас на гелікоптері до аеропорту, витративши чималу суму Фото instagram

62-річний голлівудський актор Том Круз не шкодує грошей, аби вразити свою нову обраницю, 37-річну акторку Ану де Армас.

У суботу кінозірка особисто доправив кохану до лондонського аеропорту на власному гелікоптері, звідки вона вирушила до Нью-Йорка, пише Daily Mail.

Лише переліт обійшовся Тому у £4,850, а ще майже £4.000 він заплатив за ексклюзивний доступ акторки до VIP-зони в аеропорту. Загальна сума вийшла понад £8.600 (близько $11.000).

Tras un vuelo en helicóptero y su aparición en el cumpleaños de David Beckham, los rumores sobre Tom Cruise (62) y Ana de Armas (37) crecen. ¿Es este la nueva pareja poderosa de Hollywood? 👀✈️🎂 #TomCruise #AnadeArmas pic.twitter.com/U0ogDtnpEi — Sucede News (@SucedeNews) May 11, 2025

Інсайдери кажуть, що Круз має серйозні наміри та прагне показати де Армас, що вона варта найкращого.

"Том хоче, аби Ана знала, що може отримати найкраще з найкращого, і їй не потрібно думати про рахунок. Він справжній джентльмен і просто хоче зробити все правильно для неї. Якщо це означає розтринькати гроші, то так тому і бути", — розповіли джерела.

Том і Ана вже неодноразово з'являлися разом на публіці. Їх бачили на спільній вечері в День святого Валентина та помічали на геліпорті. А цього місяця вони разом святкували день народження актриси.

Як відомо, у Круза нелегкі стосунки із сім'єю. Він вже давно віддалився від своєї доньки Сурі. 19-річна дівчина наразі не спілкується з зірковим батьком. Також в актора є двоє прийомних дітей від колишньої дружини Ніколь Кідман: 32-річна Ізабелла і 30-річний Коннор.

А минулого року Тома зазнімкували на побаченні зі співачкою Вікторією Канал, яка потім пояснила, що між ними немає стосунків. А ще знаменитість крутив роман з росіянкою Ельсіною Хайровою і навіть познайомився з її дітьми. Однак за пару місяців чоловік "охолов" до неї.

Щодо особистого життя Ани, то вона зустрічалася з іншим відомим актором Беном Аффлеком. За словами джерел, вони розійшлися через його небажання мати ще дітей.