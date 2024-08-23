"Почуй мене, моя земля": депутатка Ясько піснею про жінку анонсувала новий альбом

Про те, що Ясько співає, відомо давно Фото пресслужби

33-річна депутатка Ліза Ясько, яка минулого року оголосила, що народила дитину від Міхеїла Саакашвілі, згадала про свій співочий талант і випустила сингл.

До Дня Незалежності вона презентувала пісню "Моя земля" та анонсувала вихід мініальбому під такою ж назвою.

"Перший сингл альбому "Моя земля" є молитвою жінки, яка несе світло тим, в кого темрява, що суне на Україну зі сходу, вкрала їх звичний світ — їх оселі, їх сім’ї, їх мирне життя. Рядок "почуй мене, моя земля»" є сповіддю та одночасною молитвою за силу та витримку кожного українця", - зазначила Ліза Ясько.

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Нагадаємо, про роман Ясько і Саакашвілі стало відомо восени 2020 року. А через рік вони вже заявили про своє кохання світу. У червні 2023 Ясько оголосила, що народила, а пізніше Саакашвілі розсекретив стать та ім'я дитини, хоча не уточнював, що мати саме Ліза.