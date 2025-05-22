Книжки, рослини та асиметрія: Дева Кассель захопила стильним виглядом в японській фотосесії

Карина Тімкова - 22 травня, 14:45

Італійська модель і актриса Дева Кассель, донька акторів Моніки Белуччі та Венсана Касселя стала головною героїнею нового випуску журналу The Travel Almanac.

20-річна знаменитість знялась у мрійливій фотосесії в різноманітних луках. У прозорому боді вона посиділа на книгах, а в незвичній чорній сукні попозувала серед рослин.

Також модель вдягнула широкі шорти з курткою та елегантне вбрання з зав'язкою на талії. Зйомка проходила в японському місті Кіото.

Дева Кассель оголила стегна для фото в глянці

Зірка з млосним поглядом присіла на книги

Фото Pablo Di Prima

Дева Кассель посвітила тонкою талією для фото
У сукні з широкими плечима Дева продемонструвала японський стиль
Дева Кассель в елегантній сукні ефектно попозувала для глянцю

Актриса любить брати участь в чуттєвих фотосесіях

Дева Кассель в незвичній сукні ефектно попозувала біля рослин

Кассель захопила своїм тендітним виглядом

Дева Кассель у курточці засвітила струнку талію

Дочка Белуччі також постала в більш кежуальному аутфіті

Дева Кассель у шортах пострибала для глянцю

Модель показала свій професіоналізм на зйомці

Не так давно відбулася прем'єра серіалу "Гепард", в якому Дева зіграла провідну роль зі своїм бойфрендом, 26-річним актором Саулом Нанні. В рамках престуру парочка відвідала червоні доріжки, а пізніше відправилася на теплий відпочинок.

Нещодавно Кассель ефектно позувала в естетичній і готичній фотосесії й серед розкішного декору. Також Кассель полюбляє демонструвати свою сексуальність та пристрасть.

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Дева Кассель
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