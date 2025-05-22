Книжки, рослини та асиметрія: Дева Кассель захопила стильним виглядом в японській фотосесії

Італійська модель і актриса Дева Кассель, донька акторів Моніки Белуччі та Венсана Касселя стала головною героїнею нового випуску журналу The Travel Almanac.

20-річна знаменитість знялась у мрійливій фотосесії в різноманітних луках. У прозорому боді вона посиділа на книгах, а в незвичній чорній сукні попозувала серед рослин.

Також модель вдягнула широкі шорти з курткою та елегантне вбрання з зав'язкою на талії. Зйомка проходила в японському місті Кіото.

Зірка з млосним поглядом присіла на книги Фото Pablo Di Prima

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У сукні з широкими плечима Дева продемонструвала японський стиль

Актриса любить брати участь в чуттєвих фотосесіях

Кассель захопила своїм тендітним виглядом

Дочка Белуччі також постала в більш кежуальному аутфіті

Модель показала свій професіоналізм на зйомці

Не так давно відбулася прем'єра серіалу "Гепард", в якому Дева зіграла провідну роль зі своїм бойфрендом, 26-річним актором Саулом Нанні. В рамках престуру парочка відвідала червоні доріжки, а пізніше відправилася на теплий відпочинок.

Нещодавно Кассель ефектно позувала в естетичній і готичній фотосесії й серед розкішного декору. Також Кассель полюбляє демонструвати свою сексуальність та пристрасть.