Книжки, рослини та асиметрія: Дева Кассель захопила стильним виглядом в японській фотосесії
Італійська модель і актриса Дева Кассель, донька акторів Моніки Белуччі та Венсана Касселя стала головною героїнею нового випуску журналу The Travel Almanac.
20-річна знаменитість знялась у мрійливій фотосесії в різноманітних луках. У прозорому боді вона посиділа на книгах, а в незвичній чорній сукні попозувала серед рослин.
Також модель вдягнула широкі шорти з курткою та елегантне вбрання з зав'язкою на талії. Зйомка проходила в японському місті Кіото.
Не так давно відбулася прем'єра серіалу "Гепард", в якому Дева зіграла провідну роль зі своїм бойфрендом, 26-річним актором Саулом Нанні. В рамках престуру парочка відвідала червоні доріжки, а пізніше відправилася на теплий відпочинок.
Нещодавно Кассель ефектно позувала в естетичній і готичній фотосесії й серед розкішного декору. Також Кассель полюбляє демонструвати свою сексуальність та пристрасть.