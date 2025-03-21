Дева Кассель у яскравій сукні млосно полежала на вінтажному килимі для фото в глянці
Італійська модель і актриса Дева Кассель, донька акторів Моніки Беллуччі та Венсана Касселя, з'явилася на обкладинці модного журналу Madame Figaro Paris.
Під час фотосесії 20-річна зірка позувала серед вінтажного інтер'єру: на кріслі, килимі та сходах. Вона також приміряла декілька різних образів.
На головному фото Дева була у білій сорочці та чорному корсеті, що підкреслив її струнку талію. Для інших кадрів вона вдягла яскраві сукні та скінні джинси.
До речі, не так давно Кассель фотографувалася для журналу Grazia. Тоді вона теж позувала в елегантних луках і розкішних залах.
Нещодавно відбулася прем'єра серіалу "Гепард", в якому Дева зіграла головну роль разом зі своїм хлопцем, 26-річним актором Саулом Нанні. Закохані навіть відвідали прем'єру в схожих вбраннях. А після цього парочка відправилася відпочивати на пляж.