Дева Кассель у яскравій сукні млосно полежала на вінтажному килимі для фото в глянці

Італійська модель і актриса Дева Кассель, донька акторів Моніки Беллуччі та Венсана Касселя, з'явилася на обкладинці модного журналу Madame Figaro Paris.

Під час фотосесії 20-річна зірка позувала серед вінтажного інтер'єру: на кріслі, килимі та сходах. Вона також приміряла декілька різних образів.

На головному фото Дева була у білій сорочці та чорному корсеті, що підкреслив її струнку талію. Для інших кадрів вона вдягла яскраві сукні та скінні джинси.

Модель у корсеті впевнено попозувала для обкладинки Усі фото branislavsimoncik / handk_officiel

Реклама:

Ніжне вбрання кольору фуксії дуже личить Деві

Стилісти також підготували пишну квіткову сукню, яка в трендах цієї весни

Молода знаменитість похизувалася своїми жіночними вигинами

Акторка серіалу "Гепард" любить оголяти стегна для чуттєвих фотосесій

Кассель з голими плечима продемонструвала ошатний лук

Також вона з'явилась у піджаку з трендовою тонкою смужкою і білою мереживною хусткою

Дочка Беллуччі частенько показує голу спину

Модель позваблювала поглядом, як це любила робити її зіркова мама

До речі, не так давно Кассель фотографувалася для журналу Grazia. Тоді вона теж позувала в елегантних луках і розкішних залах.

Нещодавно відбулася прем'єра серіалу "Гепард", в якому Дева зіграла головну роль разом зі своїм хлопцем, 26-річним актором Саулом Нанні. Закохані навіть відвідали прем'єру в схожих вбраннях. А після цього парочка відправилася відпочивати на пляж.