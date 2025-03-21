Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Дева Кассель у яскравій сукні млосно полежала на вінтажному килимі для фото в глянці

Карина Тімкова - 21 березня, 17:00

Італійська модель і актриса Дева Кассель, донька акторів Моніки Беллуччі та Венсана Касселя, з'явилася на обкладинці модного журналу Madame Figaro Paris.

Під час фотосесії 20-річна зірка позувала серед вінтажного інтер'єру: на кріслі, килимі та сходах. Вона також приміряла декілька різних образів.

На головному фото Дева була у білій сорочці та чорному корсеті, що підкреслив її струнку талію. Для інших кадрів вона вдягла яскраві сукні та скінні джинси.

Дева Кассель у корсеті посиділа в кріслі

Модель у корсеті впевнено попозувала для обкладинки

Усі фото branislavsimoncik / handk_officiel

Донька Моніки Беллуччі полежала на підлозі з голими стегнами

Ніжне вбрання кольору фуксії дуже личить Деві

Дева Кассель попозувала в ніжній сукні

Стилісти також підготували пишну квіткову сукню, яка в трендах цієї весни

Дева Кассель зналась у корсеті та обтислих джинсах

Молода знаменитість похизувалася своїми жіночними вигинами

Дочка Касселя у сукні зі шлейфом знялася на сходах для журналу
Акторка серіалу "Гепард" любить оголяти стегна для чуттєвих фотосесій
Дева Кассель в довгій сукні посвітила голими плечима

Кассель з голими плечима продемонструвала ошатний лук

Дочка Беллуччі попозувала у модному жакеті

Також вона з'явилась у піджаку з трендовою тонкою смужкою і білою мереживною хусткою

Дева Кассель сфотографувалася з оголеною спиною

Дочка Беллуччі частенько показує голу спину

Дева Кассель попозувала для модного журналу

Модель позваблювала поглядом, як це любила робити її зіркова мама

До речі, не так давно Кассель фотографувалася для журналу Grazia. Тоді вона теж позувала в елегантних луках і розкішних залах.

Нещодавно відбулася прем'єра серіалу "Гепард", в якому Дева зіграла головну роль разом зі своїм хлопцем, 26-річним актором Саулом Нанні. Закохані навіть відвідали прем'єру в схожих вбраннях. А після цього парочка відправилася відпочивати на пляж.

Читайте також:

Моніка Белуччі та її 16-річна донька Дева вдвох знялися для глянцю. ФОТО

Дева Кассель у гламурному total black засвітилася на Паризькому тижні моди

Синє волосся, латекс і хутро: Дева Кассель у відвертих позах уявила себе дівчиною з атомного міста. ФОТО

Дева Кассель
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів