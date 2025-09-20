Усміхнений і безтурботний: донька Вілліса показала свіже фото з ним

Фото Getty Images

34-річна донька голлівудських акторів Демі Мур та Брюса Вілліса, Скаут Вілліс поділилася рідкісною світлиною зі своїм батьком, який хворіє на лобно-скроневу деменцію.

На світлині Скаут разом зі своєю сестрою Таллулою Вілліс сидять коло Брюса на садовому дивані на тлі зелені.

Сам Вілліс виглядає безтурботно та посміхається в обіймах доньок, хоч ЗМІ раніше і писали, що актор вже не може говорити, майже не ходить та не пам'ятає свого минулого.

Здається, доньки знають як підняти настрій своєму батьку Фото з Instagram Скаут Вілліс

Нагадаємо, Брюс Вілліс покинув свою кар'єру у кіно у 2022-му році, коли дізнався про свій діагноз.

Дружина Вілліса, Емма Гемінг Вілліс прийняла важке рішення про те, що актор проживатиме окремо від своєї родини. Колишня дружина Брюса Демі Мур підтримала її.

Крім того, Емма якось розповідала, що хотіла розвестися з Брюсом до того, як дізналася, що причиною зміни поведінки актора стала хвороба.