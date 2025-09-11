Дружина Брюса Вілліса зізналася, що перед тим, як у нього виявили деменцію, вже думала про розлучення

Брюс Вілліс і його дружина Емма в 2019-му році Фото Getty Images

Дружина американського актора Брюса Вілліса, Емма Хемінг Вілліс зізналася, що розглядала розлучення з ним, коли зрозуміла, що він - більше не той чоловік, за якого вона виходила. Це було тоді, коли кінозірка вже занедужав на деменцію, але про це ще ніхто не знав.

49-річна Емма днями розповіла про це Vanity Fair, а ще описала, якими є їхні з 70-річним Брюсом стосунки зараз.

"Я відчувала, що мій шлюб руйнується", - поділилася Емма.

"Що відбувається? Це не та людина, з якою я одружилася. Щось просто зникло. І я не могла це зрозуміти", - пригадала вона свої відчуття.

Емма не розуміла, що відбувається з її коханим чоловіком. А його особистість уже починала змінюватися під впливом невиліковної хвороби Фото з Instagram Вілліс

Зі слів жінки, до своєї хвороби Вілліс завжди був тим, хто приймає рішення, хто знає, чого хоче і чого не хоче.

"Він - чоловік-альфа. Мені це подобалося", - зізналася вона.

Коли зміни в поведінці Брюса вже стали всерйоз тривожити Емму, сам він продовжував їх не помічати. Тож їй довелося в обхід нього звернутися за консультацією до його лікаря.

У березні 2022-го кінозірці поставили початковий діагноз, афазія, і його родина оголосила, що Вілліс припиняє свою акторську кар'єру. Згодом було чимало критики, мовляв, чому Брюсу продовжували дозволяти зніматися вже тоді, коли в нього були очевидні проблеми на майданчику, нездатність запам'ятовувати репліки тощо.

Пара одружена вже 16 років

"Коли хтось бажає працювати, як ти його зупиниш, щоби він не працював? Він любив те, чим займався. Я щаслива, що він міг робити це доти, допоки міг", - зазначила вона.

Як уже розповідала Вілліс, вона прийняла рішення відселити чоловіка у окремий будинок, де про нього піклуються доглядальники. Це дало простір усім членам родини, зокрема йому самому, для того, щоби почуватися комфортно, дозволило їхнім донькам, 13-річна Мейбел та 11-річна Евелін продовжити жити нормальним дитячим життям - шуміти, приводити в гості друзів тощо.

"Брюс завжди хотів, щоби вони веселилися, щоби в них було насичене життя, він просто хоче, аби вони сміялися", - сказала Емма.

Емма з доньками

Як запевнила жінка, вона постійно думає про Брюса, навіть коли не поруч із ним.

"Це більше не відчувається як про "чоловіка та дружину". Ми між нами майже позаду. Я не знаю, як це назвати, але це щось інше. Я просто відчуваю сильний зв'язок із ним, я не знаю, яке для цього може бути визначення. Це просто щось глибше. Він - моя людина", розказала вона.

