Танці, обійми і фото просто неба: Джанлука Ваккі показав літні розваги з 4-річною донькою
"Танцюючий мільйонер" Джанлука Ваккі разом зі своєю 4-річною донькою Блю Джерусалемою знявся у милій фотосесії.
В Instagram 57-річний італійський підприємець показав добірку літніх спогадів. На одних фото зірковий татусь позував у сірому костюмі, а його дитина у рожевій спідничці й светрі.
"Декілька світлин цих днів", — підписано допис.
Як відомо, дружиною Джанлуки є модель Шерон Фонсека. Їхній первісток народився у жовтні 2020-го. У шість місяців дівчинка перенесла операцію, але зараз почувається добре. Якось ТаблоID оповідав романтичну історію кохання подружжя.
А нещодавно підприємець ділився улюбленими розвагами дочки та родинним відпочинком на пляжі. До речі, Блю обожнює приєднуватися до батька під час його активних тренувань.
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