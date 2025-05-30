Дізналися випадково: Хадід вперше розповіли про свою таємну сестру і показали, як вона виглядає. Фото

Джіджі та Белла Хадід розповіли про свою секретну сестру Фото instagram

Американські супермоделі 30-річна Джіджі та 28-річна Белла Хадід розповіли про неочікуване поповнення в родині — у них з'явилася ще одна зведена сестра.

Про це йдеться у їхній спільній заяві, опублікованій Daily Mail. Нового члена родини звати Айдан Нікс, їй 23 роки.

Дівчина є донькою Мохамеда Хадіда, батька моделей, і Террі Хетфілд Далл, з якою у мільйонера-забудовника був короткий роман після розлучення з Йоландою Хадід у 2001 році.

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Користувачі мережі писали, що "нова" сестричка зірок дуже схожа на Беллу Фото instagram

Айдан народилася й виросла у Флориді. Все життя вона вважала своїм батьком іншого чоловіка, який трагічно помер, коли їй було 19. Після цієї втрати дівчина вирішила пройти ДНК-тест. Саме так стало відомо про її зв'язок родиною Хадід.

"Ми вперше зустрілися наприкінці 2023-го і з розпростертими обіймами прийняли Айдан. Вона проводила час з усіма нами, включаючи нашого тата, і ми дуже цінуємо це несподіване та прекрасне поповнення в нашій родині", — зазначили знамениті сестри у своїй заяві.

Попри популярність своєї сім'ї, дівчина уникає надмірної уваги преси Фото instagram

Сестри підкреслили, що нова родичка вже встигла провести час з усіма членами родини, включно з батьком. Усі вони активно спілкуються і разом обговорюють, як найкраще підтримати Айдан у її новому житті під увагою публіки.

Айдан не прагне надмірної слави. Вона мешкає у Нью-Йорку, нещодавно завершила навчання в престижній школі дизайну і хоче будувати кар'єру у світі моди як дизайнерка, стилістка й інфлюенсерка.

Нагадаємо, мамою Джіджі й Белли є Йоланда, з якою Мохамед був у шлюбі з 1994 по 2000 рік. У їхніх стосунках також народився син Анвар, йому зараз 25 років Фото instagram

"Вона та її родина цінують свою конфіденційність, ми повністю це поважаємо. Ми щиро просимо інших зробити те саме і поважати її бажання і право на анонімність", — звернулися Джіджі та Белла до громадськості.

Як повідомляє Daily Mail, Мохамед знав про існування Айдан, однак нібито не брав участі в її вихованні й не надавав фінансової підтримки. Однак джерела зазначають, що нині у нього з донькою "доброзичливі" стосунки.

Мохамед Хадід є батьком п'ятьох дітей. Окрім Джіджі, Белли й Анвара у нього є доньки Алана й Маріель від першого шлюбу з Мері Батлер. Айдан — наймолодша серед усіх його нащадків.

А фігура в Айдан дійсно модельна Фото instagram

Як відомо, Джіджі виховує 4-річну доньку Хаї від співака Зейна Маліка. І вже тривалий час зустрічається з актором Бредлі Купером. Також модель не забуває про кар'єру і частенько позує для глянців.

Щодо Белли, то нещодавно вона захопила фотосесією топлес та позувала у бікіні серед снігу. А минулого року Хадід втрапила у скандал з відомим брендом. Якось ТаблоID розповідав про хворобу Лайма, якою страждає зірка.