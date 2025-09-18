Джулія Фокс у горошковому луці вийшла на хідник із 4-річним кучерявим синочком. Фото

Американська акторка й модель Джулія Фокс у компанії свого 4-річного синочка Валентино показалася на прем'єрі фільму "Легенда", в якому зіграла провідну роль.

На хіднику знаменитість постала в образі у горошок, який складався з білого корсетного топу і спідниці по коліно в тон від Erik Charlotte. На голову вона вдягнула капелюшок з таким же принтом. Фото з події Фокс поділилася в Instagram.

Свій аутфіт зірка завершила прозорими панчохами і туфельками Фото Instagram

На спині сукню прикрасили чорним елементом у цятку

35-річна актриса похвалилася стрункою фігуркою перед камерами папараці

Хлопчик підтримав свою маму у важливий для неї день і замилував публіку своїми кучерями

Схоже, Валентино не сподобалося позувати на хіднику

У руках нащадок Джулії тримав м'яч з назвою фільму

Вам теж знаменитість у такому образі нагадала героїню стрічки "Круелла"?

Як відомо, син зірки народився у її шлюбі з приватним пілотом Пітером Артем'євим, з яким вона розійшлася. Також у Фокс був роман репером Каньє Вестом, про який вона розповідала неочікувані інтимні деталі. А торік актриса оголосила, що її приваблюють жінки.

Нещодавно Джулія на івенті блиснула голими сідницями у корсеті та у незвичному "голому" образі з'явилася на хіднику. Також вона у трусиках гуляла вулицями міста та хвалилася пласким животом у спідниці з низкою посадкою.