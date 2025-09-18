Джулія Фокс у горошковому луці вийшла на хідник із 4-річним кучерявим синочком. Фото

Карина Тімкова - 18 вересня, 16:30

Американська акторка й модель Джулія Фокс у компанії свого 4-річного синочка Валентино показалася на прем'єрі фільму "Легенда", в якому зіграла провідну роль.

На хіднику знаменитість постала в образі у горошок, який складався з білого корсетного топу і спідниці по коліно в тон від Erik Charlotte. На голову вона вдягнула капелюшок з таким же принтом. Фото з події Фокс поділилася в Instagram.

Джулія Фокс у корсеті в горошок і спідниці попозувала на хіднику

Свій аутфіт зірка завершила прозорими панчохами і туфельками

Фото Instagram
Джулія Фокс в ефектному образі покрасувалася на кінопрем'єрі

На спині сукню прикрасили чорним елементом у цятку


Джулія Фокс у корсеті в горошок посвітила фігурою на хіднику

35-річна актриса похвалилася стрункою фігуркою перед камерами папараці

Джулія Фокс з декольте у спідниці попозувала з маленьким сином на хіднику

Хлопчик підтримав свою маму у важливий для неї день і замилував публіку своїми кучерями

Джулія Фокс в корсеті блиснула фігурою поруч із сином на кінопремєрі

Схоже, Валентино не сподобалося позувати на хіднику

Джулія Фокс в обтислому вбранні в горошок попозувала з сином

У руках нащадок Джулії тримав м'яч з назвою фільму

Джулія Фокс у корсеті та міді блиснула тілом на кінопрем'єрі

Вам теж знаменитість у такому образі нагадала героїню стрічки "Круелла"?

Як відомо, син зірки народився у її шлюбі з приватним пілотом Пітером Артем'євим, з яким вона розійшлася. Також у Фокс був роман репером Каньє Вестом, про який вона розповідала неочікувані інтимні деталі. А торік актриса оголосила, що її приваблюють жінки.

Нещодавно Джулія на івенті блиснула голими сідницями у корсеті та у незвичному "голому" образі з'явилася на хіднику. Також вона у трусиках гуляла вулицями міста та хвалилася пласким животом у спідниці з низкою посадкою.

