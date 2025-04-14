Джулію Фокс у "голому" луці з випнутими сідницями порівняли з дружиною Каньє Веста. Фото

Американська акторка й модель Джулія Фокс прибула на Revolve Festival в екстравагантному вбранні.

Для заходу колишня дівчина Каньє Веста вдягнула бежевий корсет на шнурівці та пов'язки на стегна, які заміняли шорти. Також у знаменитості були колготки, через які просвічувалися стрінги.

Свій аутфіт 35-річна Фокс доповнила шкіряним болеро коричневого кольору, чоботами до коліна в тон і окулярами. Світлинами з вечірки вона поділилася в Instagram.

Модель похизувалася ласими формами Фото Instagram

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У такому образі акторку порівняли з новою дружиною Каньє Веста, Б'янкою Сенсорі. А особливо коментатори помітили схожість з луком, який обраниця репера носила під час катання на роликах.

Джулія засвітила сідниці у відвертому луці. До речі, вона також може пройтися вулицями в одних трусах Фото Getty Images

У мережі вже не вперше кажуть, що акторка у своєму одязі схожа на Сенсорі

Нагадаємо, Каньє та Б'янку зараз активно обговорюють після голого виходу на хідник і антисемітських висловлювань репера. Пару, яка часто епатувала своїм виглядом, навіть підозрювали у розлученні.

Тим часом Джулія Фокс продовжує вражати своїм стилем та спокусливими модними рішеннями, які вона любить демонструвати фанам.

Як відомо, після роману з Вестом модель була заміжня за приватним пілотом Пітером Артем'євим. У стосунках з ним вона народила сина Валентино. А торік Джулія зізналася, що їй подобаються жінки.