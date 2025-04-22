"Тягає мене весь час": дружина Ф'юрі в топі та лосинах показалася з коханим у тренажерці
Схоже, британський боксер Тайсон Ф'юрі, який після другої поразки від Олександра Усика в січні оголосив про завершення кар'єри, серйозно зосередився на тім, щоби зробити фітнесдіву зі своєї дружини Періс.
Батьки семи дітей зазнімкувалися разом у тренажерній залі. Для тренування 35-річна Періс вбралася в чорні лосини, чорно-білий топ та білі кроси, а волосся зібрала в хвіст.
"Тренажерка сьогодні вранці. З другою половиною, що тягає мене весь час", - підписала жінка в Insta-сторіс фото, яким спочатку поділився Тайсон.
Як відомо, Ф'юрі одружені вже 16 років. Їхня лавсторі могла би і не відбутися, адже при знайомстві юний Тайсон бовкнув Періс дуже невдалий комплімент, що її засмутив.
Нагадаємо, нещодавно пара з трьома доньками і чотирма синами їздила на відпочинок.
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