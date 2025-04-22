"Тягає мене весь час": дружина Ф'юрі в топі та лосинах показалася з коханим у тренажерці

Марія Ткаченко - 22 квітня, 16:30
Тайсон Ф'юрі і його дружина
Фото з Instagram Ф'юрі

Схоже, британський боксер Тайсон Ф'юрі, який після другої поразки від Олександра Усика в січні оголосив про завершення кар'єри, серйозно зосередився на тім, щоби зробити фітнесдіву зі своєї дружини Періс.

Батьки семи дітей зазнімкувалися разом у тренажерній залі. Для тренування 35-річна Періс вбралася в чорні лосини, чорно-білий топ та білі кроси, а волосся зібрала в хвіст.

Тайсон Ф'юрі та Періс Ф'юрі

Тягаючи залізо, Періс і Тайсон можуть хоч трохи перепочити від клопотів багатодітного батьківства


"Тренажерка сьогодні вранці. З другою половиною, що тягає мене весь час", - підписала жінка в Insta-сторіс фото, яким спочатку поділився Тайсон.

Як відомо, Ф'юрі одружені вже 16 років. Їхня лавсторі могла би і не відбутися, адже при знайомстві юний Тайсон бовкнув Періс дуже невдалий комплімент, що її засмутив.

Нагадаємо, нещодавно пара з трьома доньками і чотирма синами їздила на відпочинок.

Читайте також:

"Діти не ідеальні": дружина Тайсона Ф'юрі показала нащадків в осінніх декораціях та відповіла на хейт підписників

Тайсон Ф'юрі з сімейством наробили фото на Ейфелевій вежі та під нею

"Колись я буду найнижчою в сім'ї": дружина Ф'юрі зазнімкувалася з чоловіком і старшими дітьми, які вже обігнали її за зростом

У стилі "Трансформерів": Ф'юрі з коханою відсвяткували день народження одного з 7 нащадків. Фото

"Бонні і Клайд": дружина Ф'юрі в ошатній сукні попозувала з ним на родинному святі

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів