Підкреслила і бюст, і ніжки: 52-річна Клум у Лос-Анджелесі вигуляла обтисле зухвале міні. Фото

Марія Ткаченко - 27 червня, 18:00
Гайді Клум
Фото Getty Images

Німецька супермодель Гайді Клум 26-го червня стала гостею телешоу Jimmy Kimmel Live!.

Для ефектної появи в студії білявка обтислу мінісукню без бретелей, яка дозволила помилуватися і її пишними персами, і тонкою талією, і довгими ногами.

Супермодель Гайді Клум

Гайді інколи критикують за її провокаційні декольте, але кралечка на те не зважає

Фото Getty Images

Нагадаємо, нещодавно багатодітна матуся попозувала для кампейну купальників. Як відомо, вже двоє з чотирьох нащадків Гайді, дочка Лені та син Генрі й собі подалися в моделінг.

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