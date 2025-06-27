Підкреслила і бюст, і ніжки: 52-річна Клум у Лос-Анджелесі вигуляла обтисле зухвале міні. Фото
Німецька супермодель Гайді Клум 26-го червня стала гостею телешоу Jimmy Kimmel Live!.
Для ефектної появи в студії білявка обтислу мінісукню без бретелей, яка дозволила помилуватися і її пишними персами, і тонкою талією, і довгими ногами.
Нагадаємо, нещодавно багатодітна матуся попозувала для кампейну купальників. Як відомо, вже двоє з чотирьох нащадків Гайді, дочка Лені та син Генрі й собі подалися в моделінг.
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