52-річна Клум у яскравих купальниках виставила апетитні форми для рекламного кампейну. Фото

Карина Тімкова - 4 червня, 17:10

Німецька супермодель Гайді Клум, яка нещодавно здивувала своїми діями на хіднику, стала обличчям нової лінійки купальників бренду Calzedonia.

Для рекламного кампейну зірка ефектно позувала у різноманітних бікіні та купальних комплектах: з леопардовим принтом, на зав'язках, з грайливим вирізом в зоні декольте і з блискучими вставками.

52-річна манекенниця продемонструвала свої соковиті форми біля басейну, у воді, а ще притуляючися до дверей та лежачи на тлі міста.

Гайді Клум у фіолетовому бікіні попозувала на балконі

Яскравий фіолетовий колір підкреслив фігуру знаменитості

Фото calzedonia.com

Гайді Клум у бікіні з декольте попозувала у воді

Модель поспокушала фанатів

Гайді Клум у блакитному купальнику попозувала у воді
Гайді оголила стегна для ефектної фотосесії
Гайді Клум спокусливо розсілась у хижому бікіні

Зухвалі пози для хижого купальника

Гайді Клум у трусиках і ліфі попритулялася до дверей

Клум посвітила бюстом у блискучому бра

Гайді Клум у яскравому бікіні спокусливо попозувала для реклами

Манекенниця похвалилася апетитними формами

Гайді Клум у білому купальнику постояла на колінах

Селебріті на колінах посвітила тілом у пікантному луці

Гайді Клум у бікіні еротично полежала на підлозі

Багатодітна мама похизувалася жіночними вигинами

Гайді Клум у купальнику засвітила мокрі форми у воді

Фотограф піймав вдалий момент

Гайді Клум у купальнику посвітила ніжками біля басейну

Зірка у ніжному комплекті розляглася біля басейну

Нагадаємо, старша донька Гайді від бізнесмена Флавіо Бріаторе, 21-річна Лені Олумі теж займається моделінгом і часто позує з мамою у спідньому.

А від свого ексчоловіка, співака Сіла зірка має 15-річну Лу, 18-річного Йогана і 19-річного Генрі Самюеля, який вже встиг дебютувати на подіумі та знятися для глянцевого журналу.

Зараз чоловіком Клум є музикант Том Каулітц, з ним вона любить робити пікантний контент. А нещодавно модель позувала з голими грудьми для фото й відвідала Канни в блискучій сукні.

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