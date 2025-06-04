52-річна Клум у яскравих купальниках виставила апетитні форми для рекламного кампейну. Фото

Німецька супермодель Гайді Клум, яка нещодавно здивувала своїми діями на хіднику, стала обличчям нової лінійки купальників бренду Calzedonia.

Для рекламного кампейну зірка ефектно позувала у різноманітних бікіні та купальних комплектах: з леопардовим принтом, на зав'язках, з грайливим вирізом в зоні декольте і з блискучими вставками.

52-річна манекенниця продемонструвала свої соковиті форми біля басейну, у воді, а ще притуляючися до дверей та лежачи на тлі міста.

Яскравий фіолетовий колір підкреслив фігуру знаменитості Фото calzedonia.com

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Нагадаємо, старша донька Гайді від бізнесмена Флавіо Бріаторе, 21-річна Лені Олумі теж займається моделінгом і часто позує з мамою у спідньому.

А від свого ексчоловіка, співака Сіла зірка має 15-річну Лу, 18-річного Йогана і 19-річного Генрі Самюеля, який вже встиг дебютувати на подіумі та знятися для глянцевого журналу.

Зараз чоловіком Клум є музикант Том Каулітц, з ним вона любить робити пікантний контент. А нещодавно модель позувала з голими грудьми для фото й відвідала Канни в блискучій сукні.