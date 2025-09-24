"Втекти на побачення": Решетнік на площі нічного Києва пригорнув свою дружину в міні
Телеведучий Григорій Решетнік та його дружина Христина, які виховують трьох дітей, не забувають знаходити час і на романтичні побачення.
Фото саме з такого 41-річна зірка опублікував у Instagram. На динамічних кадрах, зроблених, вочевидь, на Контрактовій площі в столиці, Григорій обіймає свою кохану в міні, а вона сміється.
"Втекти на побачення нічним Києвом", - написав Решетнік.
Нагадаємо, Григорій, маючи досвід самостійного домашнього чергування з трьома синами під час від'їзду Христини, вважає, що жінки - "космічно святі". А ще телезірка розказував, чи робить він уколи краси та чому вважає, що саме чоловік після сварки має першим іти миритися.
