Дружина Решетніка з трьома синами вишикувалися за зростом для милих фото

Дружина телеведучого Григорія Решетніка, 35-річна Христина Решетнік поділилася милою зйомкою з трьома синами, зробленою в Іспанії.

В кадрі зіркова матуся у квітковій сукенці українського бренду показалася в компанії 12-річного Івана, 7-річного Дмитра та 4-річного Олександра. Члени родини ефектно позували за зростом і в обіймах один одного.

"Спогади з Іспанії", — підписала вона допис.

Первісток Христини вже майже з неї зростом Фото photographer__ani

Зірковій матусі вдалося зібрати усіх хлопців для фото

До речі, під час цього відпочинку стався неприємний інцидент, який неабияк налякав батьків

Родина виглядала щасливою, відпочиваючи в Іспанії

Фотографиня зловила момент, коли усі посміхалися

І не тяжко Дмитрику?

Нагадаємо, Решетнік часто показує милі обійми з синами, а нещодавно йому довелося самому залишитися з трьома дітьми. У родині панує затишна атмосфера, якою знаменитість не забуває ділитися. А ще батьки недавно ніжно вітали первістка з днем народження.

Також Решетнік коментував свій відпочинок за кордоном та пояснював, які цінності присутні у вихованні його нащадків.