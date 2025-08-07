Дружина Решетніка з трьома синами вишикувалися за зростом для милих фото

Карина Тімкова - 7 серпня, 16:45

Дружина телеведучого Григорія Решетніка, 35-річна Христина Решетнік поділилася милою зйомкою з трьома синами, зробленою в Іспанії.

В кадрі зіркова матуся у квітковій сукенці українського бренду показалася в компанії 12-річного Івана, 7-річного Дмитра та 4-річного Олександра. Члени родини ефектно позували за зростом і в обіймах один одного.

"Спогади з Іспанії", — підписала вона допис.

Дружина Решетніка у квітковій сукні попозувала з синами в Іспанії

Первісток Христини вже майже з неї зростом

Фото photographer__ani

Дружина Решетніка у квітковій сукні пообіймалася з синами

Зірковій матусі вдалося зібрати усіх хлопців для фото

Дружина Решетніка замилувала фотосесію з синами в Іспанії

До речі, під час цього відпочинку стався неприємний інцидент, який неабияк налякав батьків

Дружина Решетніка наробила сонячних фото з трьома синами в Іспанії

Родина виглядала щасливою, відпочиваючи в Іспанії

Дружина Решетніка похвалилася підрослими синами в Іспанії

Фотографиня зловила момент, коли усі посміхалися

Дружина Решетніка насмішила кумедними фото з синами в Іспанії

І не тяжко Дмитрику?

Нагадаємо, Решетнік часто показує милі обійми з синами, а нещодавно йому довелося самому залишитися з трьома дітьми. У родині панує затишна атмосфера, якою знаменитість не забуває ділитися. А ще батьки недавно ніжно вітали первістка з днем народження.

Також Решетнік коментував свій відпочинок за кордоном та пояснював, які цінності присутні у вихованні його нащадків.

Читайте також:

"Коли діти в школі": Решетнік помилувався танцем дружини на столі. Відео

Решетнік розказав, чи готовий до четвертої дитини, скільки заробляє і чому став будувати будинок мрії під час війни

"Мами можуть все": дружина Решетніка показала, яких смаколиків напекла для синового шкільного ярмарку лише за 15 хвилин

діти зірок
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів