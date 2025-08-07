Дружина Решетніка з трьома синами вишикувалися за зростом для милих фото
Дружина телеведучого Григорія Решетніка, 35-річна Христина Решетнік поділилася милою зйомкою з трьома синами, зробленою в Іспанії.
В кадрі зіркова матуся у квітковій сукенці українського бренду показалася в компанії 12-річного Івана, 7-річного Дмитра та 4-річного Олександра. Члени родини ефектно позували за зростом і в обіймах один одного.
"Спогади з Іспанії", — підписала вона допис.
Нагадаємо, Решетнік часто показує милі обійми з синами, а нещодавно йому довелося самому залишитися з трьома дітьми. У родині панує затишна атмосфера, якою знаменитість не забуває ділитися. А ще батьки недавно ніжно вітали первістка з днем народження.
Також Решетнік коментував свій відпочинок за кордоном та пояснював, які цінності присутні у вихованні його нащадків.
