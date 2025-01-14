Найміцніша підтримка: 19-річна донька Джекмана на тлі новин про його роман з'явилася на публіці з матір'ю. Фото
Прийомна донька австралійського актора Х'ю Джекмана та його ексдружини Деборри-Лі Фернесс, 19-річна Ава здійснила рідкісну появу на публіці.
Разом із мамою 14-го січня дівчина відвідала матч 2025 Australian Open у Мельбурні.
Спостерігаючи за грою з трибуни, Ава ніжно горнулася до Деборри-Лі, яка зараз, вочевидь, переживає не найлегший період у своєму житті.
Як відомо, 56-річний Х'ю та його пасія, 49-річна актриса Саттон Фостер уже не приховують своїх стосунків. Парочка з'являється на людях за ручку, а днями, повідомляє Daily Mail, їх заскочили за поцілунками на парковці.
Нагадаємо, подейкують, Джекман до останнього відхрещувався від роману з Фостер, запевняючи Фернесс, що він та колега - лише друзі. Тому дня 69-річної Деб стало полегшенням, коли її підозри нарешті підтвердилися. ТаблоID розповідав історію стосунків цього подружжя, яке впродовж 27 років справляло враження зразкового.
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