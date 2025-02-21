Криза середнього віку? Джерела розказали про стосунки Джекмана з Фостер і чому в їхнє майбутнє не вірить його ексдружина

Х'ю Джекман і Саттон Фостер, обоє одружені, закрутили роман, коли грали разом у бродвейській виставі Фото Jenny Anderson

Австралійський актор Х'ю Джекман та його подруга Саттон Фостер "шалено закохані" одне в одного, але поки не мешкають під одним дахом.

Про стосунки цієї пари розказали обізнані джерела. Інші інсайдери, наближені до ексдружини Джекмана, Деборри-Ліз Фернесс нещодавно повідомили, що вона про все це думає.

Про це пишуть US Magazine та Radar Online.

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"Офіційно вони разом не живуть, але багато часу проводять разом", - зазначив співрозмовник видання.

Парочка вже не приховує своїх стосунків Фото з Instagram Фостер

Із його слів, 56-річний Х'ю і 49-річна Саттон щасливі й відчувають полегшення через те, що більше не змушені ховатися, а вільно з'являються разом на публіці.

"Вони відчули, що для цього настав правильний час, оскільки їхні стосунки стали міцнішими... Вони не квапляться з одруженням, але націлені на наступні кроки разом", - додав інсайдер.

Що ж до Деборри-Лі, яка прожила з Х'ю 27 років і знає його мов облупленого, то вона скептично дивиться на майбутнє його нового союзу.

"Дебс здатна за милі помітити кризу середнього віку, і вона знає Х'ю краще за будь-кого... Він нав'язливий, він плакатиме на плечі в Саттон і намагатиметься допомагати вирішувати її проблеми, але не даватиме їй простору - і це лише початок того, чому в них нічого не вийде, на її думку", - пояснив інформатор.

Довго ці двоє разом не будуть, вважає колишня дружина Джекмана

Зі слів джерела, 69-річна Фернесс ставить на те, що роман її екса з Фостер протримається ще рік.

"Пристрасть і новизна цього колись секретного роману зблякне, так само, як і ці любовні гормони!", - додав співрозмовник сайту.

Як відомо, подейкують, що побачивши в пресі фото, де Х'ю прогулюється за ручку з Саттон, Деборра-Лі не засмутилася, а відчула полегшення. Нагадаємо, Джекман і Фернесс виростили двох дітей, народжених серцем. Нещодавно їхня 19-річна донька Ава здійснила рідкісну появу на публіці разом із Деб, ніжно до неї горнучись.