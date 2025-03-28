Інсайдер пояснив, чому Джекман досі не розлучився з дружиною і до чого тут його чинна пасія

Х'ю Джекман і Деборра-Лі Фернесс прожили в шлюбі 27 років (і "на папері" досі в ньому залишаються) Фото Getty Images

У вересні 2023-го року австралійський актор Х'ю Джекман та його дружина Деборра-Лі Фернесс засмутили фанів заявою про своє розставання. Утім станом на березень 2025-го пара не лише не розлучена офіційно, а і не розпочала шлюборозлучний процес.

Чому так, пояснило джерело Daily Mail.

"Х'ю і Деборра-Лі досі не подали на розлучення, позаяк не можуть досягти згоди щодо того, як розділити їхні статки. Деборра-Лі вважає, що їй належить більше грошей, ніж готовий запропонувати Х'ю", - зазначив інформатор.

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Цим фото Джекман у квітні 2023-го року в Instagram вітав Фернесс із 27-ою річницею шлюбу та заявляв, що кохає Фото з Instagram Джекмана

Зі слів співрозмовника видання, в січні 2025-го справа, здавалося, зрушила з місця, і початок шлюборозлучного процесу мав розпочатися за лічені тижні. Але щось пішло не так. До речі, саме в січні 56-річний Х'ю перестав приховувати свої стосунки з акторкою Саттон Фостер. Це геть не посприяло його порозумінню з ексдружиною.

69-річна Деборра-Лі використовує його стосунки з іншою як аргумент, чому вона має отримати при розлученні більшу частку статків.

"Хоча фізично він не зраджував її з Саттон, Деборра-Лі вважає, що в них був роман на емоційному рівні та відчуває, що він її зрадив", - пояснило джерело.

Одружений Х'ю закохався в заміжню Саттон, коли вони разом грали у бродвейській виставі Фото з Instagram Фостер

"Оскільки на кону стоїть чимала сума грошей, Деборра-Лі налаштована отримати те, на що, на її думку, вона заслуговує з цього розлучення... Вона використовує проти Х'ю той факт, що він досі одружений, але перебуває в стосунках із іншою жінкою", - додав інсайдер.

Як відомо, Джекман і Фернесс, які побралися в 1996-му році, не укладали шлюбного контракту. Нині статки актора оцінюються в 250-290 мільйонів доларів. Зокрема розділити з Деборрою-Лі йому доведеться чимало нерухомості.

Нагадаємо, подейкують, Фернесс не вірить у довготривалість стосунків екса з Фостер і дає парі рік.