56-річний Джекман хоче побратися з жінкою, через яку розпався його попередній шлюб - джерело
Подейкують, австралійський актор Х'ю Джекман, який віднедавна уже не приховує своїх романтичних стосунків із колегою за Бродвеєм Саттон Фостер, націлився вирушити з нею до вівтаря. От лише для цього йому спершу треба фіналізувати розлучення з попередньою дружиною, 69-річною Деборрою-Лі Фернесс.
Про це наближене до 56-річної зірки джерело розказало Sky News.
Зі слів інформатора, з'їздивши нещодавно до Австралії та побувши деякий час у розлуці з 49-річною Фостер, Джекман усвідомив, як сильно скучив і що хоче офіційно пов'язати їхні життя.
"Коли вони возз'єдналися, чари знову нахлинули, і зрештою найкращим закінченням для цих двох стане одруження", - зазначив співрозмовник видання.
"Х'ю чітко усвідомлює, що хоче зробити Саттон своєю дружиною", - додав він.
Коли це станеться, напряму залежить від того, як скоро завершиться шлюборозлучний процес Джекмана і Фернесс, із якою вони прожили 27-років. Як пояснило наближене до останньої джерело, справа затягується через непростий розподіл статків, адже шлюбного контракту в пари не було.
"Коли вони одружувалися, то вважали, що це назавжди. Так і хто так не вважає? Крім цього, жоден із них не очікував, що кар'єра Х'ю сягне таких гігантських висот", - сказав інсайдер.
"Оскільки шлюбного контракту не було, а він заробив багатство під час їхнього шлюбу, це розлучення не буде просте. Воно навіть може стати брудним, бо ставки високі", - додав він.
Як відомо, статки Джекмана і Фернесс оцінюють у кількасот мільйонів доларів. Зокрема за час спільного життя актори встигли обрости нерухомістю.
Нагадаємо, подейкують, Х'ю до останнього пудрив мізки Деборрі-Лі, переконуючи, що вони з Саттон Фостер - просто колеги і друзі.
Драма на Бродвеї: 49-річна акторка, яку підозрюють у романі з Х'ю Джекманом, подала на розлучення зі своїм чоловіком
Більше не наймиліший хлопець Голлівуду? У мережі з'явилися підтвердження зради Джекмана після 27 років шлюбу
"Кипить від люті": інсайдер розповів, кого ще, крім самого Джекмана, вважає зрадниками його ексдружина
27-річний шлюб та розлучення через зраду: що відомо про особисте життя 56-річного Х'ю Джекмана
Найміцніша підтримка: 19-річна донька Джекмана на тлі новин про його роман з'явилася на публіці з матір'ю. Фото