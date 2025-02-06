56-річний Джекман хоче побратися з жінкою, через яку розпався його попередній шлюб - джерело

Х'ю Джекман і Саттон Фостер разом грали у бродвейській виставі "The Music Man" Фото з Instagram Фостер

Подейкують, австралійський актор Х'ю Джекман, який віднедавна уже не приховує своїх романтичних стосунків із колегою за Бродвеєм Саттон Фостер, націлився вирушити з нею до вівтаря. От лише для цього йому спершу треба фіналізувати розлучення з попередньою дружиною, 69-річною Деборрою-Лі Фернесс.

Про це наближене до 56-річної зірки джерело розказало Sky News.

Зі слів інформатора, з'їздивши нещодавно до Австралії та побувши деякий час у розлуці з 49-річною Фостер, Джекман усвідомив, як сильно скучив і що хоче офіційно пов'язати їхні життя.

Реклама:

Х'ю і Саттон планують вирушити до вівтаря?

"Коли вони возз'єдналися, чари знову нахлинули, і зрештою найкращим закінченням для цих двох стане одруження", - зазначив співрозмовник видання.

"Х'ю чітко усвідомлює, що хоче зробити Саттон своєю дружиною", - додав він.

Коли це станеться, напряму залежить від того, як скоро завершиться шлюборозлучний процес Джекмана і Фернесс, із якою вони прожили 27-років. Як пояснило наближене до останньої джерело, справа затягується через непростий розподіл статків, адже шлюбного контракту в пари не було.

"Коли вони одружувалися, то вважали, що це назавжди. Так і хто так не вважає? Крім цього, жоден із них не очікував, що кар'єра Х'ю сягне таких гігантських висот", - сказав інсайдер.

Шлюб Джекмана і Фернесс, які виховали двох прийомних дітей, здавався ідеальним... аж поки восени 2023-го року пара не ошелешила заявою про своє розставання Фото з Instagram Джекмана

"Оскільки шлюбного контракту не було, а він заробив багатство під час їхнього шлюбу, це розлучення не буде просте. Воно навіть може стати брудним, бо ставки високі", - додав він.

Як відомо, статки Джекмана і Фернесс оцінюють у кількасот мільйонів доларів. Зокрема за час спільного життя актори встигли обрости нерухомістю.

Нагадаємо, подейкують, Х'ю до останнього пудрив мізки Деборрі-Лі, переконуючи, що вони з Саттон Фостер - просто колеги і друзі.