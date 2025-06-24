"Життя вона бачить інакшим": ​​Хамайко похвалилася 15-річною донькою-випускницею та розповіла про її плани після школи. Фото

43-річна телеведуча Валентина Хамайко поділилася фотографіями з випускного своєї 15-річної дочки Соломії.

Як відомо, дівчинка достроково завершила 11 клас і вже не дочекається почати здобувати освіту у вищому навчальному закладі. У своєму Instagram зіркова мама опублікувала світлини з дитиною, на яких та гордо тримає свідоцтво, а також поділилася думками про дорослішання Соломії:

"В її житті не було останнього дзвоника і випускного у 9 класі й відповідно після закінчення 11 класу теж… Своє життя вона бачить інакшим і формує його відповідно до власного вибору. Я поступово усвідомлюю, що ми відпускаємо дитину у своє самостійне життя".

Батьком випускниці є банкір та військовий Андрій Оністрат Фото Instagram

"Бачу, як вона дуже поспішає жити і прагне цієї самостійності, насолоджується від можливості приймати власні рішення. Я теж у свій час поспішала…і чоловік, тому дитину ми розуміємо. Свої побажання по університету ми, звичайно, висловили Соломії, але вибір вона робить самостійно", — додала Валентина.

Первісток ведучої похвалилася своїми успіхами

"Ми народжували дітей в любові, ростили з можливістю проявляти себе, поступово готові відпускати, але завжди залишатимемось поруч тією внутрішньою точкою стабільності, до якої завжди можна повернутись думками чи фізично у світло дитинства та любові. Попри все у чому ми живемо, завжди треба жити, планувати і любити", — зазначила вона.

Зірковий тато теж порадів за Соломію

Хамайко похвалилася донечкою-випускницею

Нагадаємо, в стосунках з Андрієм Валентина народила ще трьох дітей: 14-річного Михайла, 11-річну Мирославу й 6-річного Андрія. До речі, офіційно пара побралася тільки минулого літа після 18 років разом. Недавно Оністрат назвав причини такого рішення.

А ще Хамайко відверто розповідала про стосунки з чоловіком та ніжно привітала його з 51-річчям особливими знімками.

Як відомо, старший син Андрія від попередніх стосунків, 21-річний Остап загинув на фронті у червні 2023 року. Він служив разом зі своїм зірковим батьком.