"43-річна мама 4-х дітей": Хамайко в бікіні показала свій релакс "без докорів сумління". Відео

Валентина Хамайко захопила своїм виглядом у бікіні та зізналася, що вперше за тривалий час змогла розслабитися Фото instagram

Телеведуча Валентина Хамайко поділилася сонячним контентом з відпочинку в київському комплексі.

У своєму Instagram знаменитість показалась, лежачи у басейні. На відео вона ефектно позувала в чорному купальнику. Окрім цього багатодітна мама зізналася, що їй вперше за тривалий час вдалося розслабитись і відпочити:

"Валентина, 43 роки, працююча мама 4 дітей. Цілий день ось так пролежала біля води, гріючися на сонці, і її не мучили докори сумління. Шлях до цього був довгим… Я вперше за довгий час просто лежала і насолоджувалася саме цим моментом. Якось це було складно раніше, а цього разу вдалося розслабитися".

Ведуча наробила спокусливих кадрів у воді Кадр з instagram

Знаменитість похвалилася стрункою фігурою і довгими ногами

Валентина засвітила тонку талію

Як відомо, минулого літа Хамайко вийшла заміж за свого коханого, військового Андрія Оністрата, з яким була разом 18 років. Подружжя виховує чотирьох дітей: 15-річну Соломію, 14-річного Михайла, 11-річну Мирославу й 6-річного Андрія. Їхня старша донечка недавно достроково закінчила школу.

А нещодавно ведуча розповідала про стосунки з коханим та романтично вітала його з 51-річчям особистими фотографіями. Також Валентина поділилася планами свого первістка на майбутнє.