"43-річна мама 4-х дітей": Хамайко в бікіні показала свій релакс "без докорів сумління". Відео

Карина Тімкова - 17 липня, 15:00
Валентина Хамайко наробила ефектних знімків у купальнику у воді

Валентина Хамайко захопила своїм виглядом у бікіні та зізналася, що вперше за тривалий час змогла розслабитися

Фото instagram

Телеведуча Валентина Хамайко поділилася сонячним контентом з відпочинку в київському комплексі.

У своєму Instagram знаменитість показалась, лежачи у басейні. На відео вона ефектно позувала в чорному купальнику. Окрім цього багатодітна мама зізналася, що їй вперше за тривалий час вдалося розслабитись і відпочити:

"Валентина, 43 роки, працююча мама 4 дітей. Цілий день ось так пролежала біля води, гріючися на сонці, і її не мучили докори сумління. Шлях до цього був довгим… Я вперше за довгий час просто лежала і насолоджувалася саме цим моментом. Якось це було складно раніше, а цього разу вдалося розслабитися".


Валентина Хамайко у бікіні повигиналася лежачи в басейні

Ведуча наробила спокусливих кадрів у воді

Кадр з instagram
Валентина Хамайко у купальнику похвалилася підтягнутими формами

Знаменитість похвалилася стрункою фігурою і довгими ногами

Валентина Хамайко у купальнику зняла струнке тіло крупним планом

Валентина засвітила тонку талію

Як відомо, минулого літа Хамайко вийшла заміж за свого коханого, військового Андрія Оністрата, з яким була разом 18 років. Подружжя виховує чотирьох дітей: 15-річну Соломію, 14-річного Михайла, 11-річну Мирославу й 6-річного Андрія. Їхня старша донечка недавно достроково закінчила школу.

А нещодавно ведуча розповідала про стосунки з коханим та романтично вітала його з 51-річчям особистими фотографіями. Також Валентина поділилася планами свого первістка на майбутнє.

Читайте також:

Зброя, самозахист і парамедицина: ведучі Шовкопляс та Хамайко пройшли курс військової підготовки

"Страшно згадувати": Хамайко про проблеми у стосунках із чоловіком під час війни і як їх вдалося подолати

"Ледь не сплакнув": Оністрат розповів, чому наважився на одруження з Хамайко після 18 років стосунків

Рецепти простих і смачних пирогів від зірок: зі сливами від Сумської, з яблуками від Огнєвіч та з перцями від Хамайко

купальники
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів